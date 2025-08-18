Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda cai para US$ 115 mil e pode ter "correção mais ampla" até US$ 112 mil

Especialistas apontam para correção mais ampla do bitcoin, que pode chegar a cair para até US$ 112 mil e abrir espaço para uma consolidação da criptomoeda

(envato/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Editora do Future of Money

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10h44.

Nesta segunda-feira, 18, o bitcoin inicia a semana útil "no vermelho", após atingir recordes de preço na última semana. A maior criptomoeda do mundo pode aprofundar seu movimento de correção para até US$ 112 mil, segundo especialistas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 115.521, com queda de 2,4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. A criptomoeda acumula queda de 3,8% nos últimos sete dias.

"Apesar da faixa de preço de US$ 114.640 ser uma região de interesse comprador, podemos observar que o fluxo segue vendedor, sugerindo uma correção mais ampla até os suportes de curto e médio prazo das regiões de liquidez dos US$ 114.1 mil e US$ 111.5 mil. As resistências de curto e médio prazo estão nas áreas de valor dos US$ 118.920 e US$ 123.280", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

O que está acontecendo no mercado cripto?

"O bitcoin e o ether devem operar dentro de faixas bem definidas ao longo da semana, com o bitcoin se consolidando entre US$ 112 mil e US$ 118 mil e o ether provavelmente permanecendo entre US$ 4.1 mil e US$4.6 mil. A forte valorização do ether gerou alguma realização de lucros, o que pode limitar o potencial de alta no curto prazo e, em vez disso, abrir espaço para um movimento de consolidação. Ao mesmo tempo, os níveis recordes de interesse em aberto nos mercados de futuros destacam o quanto de alavancagem se acumulou no setor cripto", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Essa alavancagem funciona nos dois sentidos: pode acelerar os ganhos se o momento continuar, mas também amplia a volatilidade, deixando tanto o bitcoin quanto o ether mais expostos a oscilações fortes diante de qualquer mudança no sentimento do mercado. Os fatores macroeconômicos continuam sendo determinantes, especialmente com os investidores atentos à decisão de setembro do Federal Reserve e à divulgação da ata da reunião.", acrescentou.

"Qualquer sinal de postura mais rígida ou de atraso nos cortes de juros pode pressionar os ativos de risco, enquanto sinais mais brandos podem dar continuidade ao momento positivo das criptos. Por enquanto, as faixas de negociação de bitcoin e ether refletem um mercado que busca equilibrar otimismo e cautela, navegando entre a demanda estrutural e a exposição especulativa elevada", concluiu o country manager da Bitget no Brasil.

