Mercado de criptomoedas e NFTs será diferente e promissor em 2023, diz gestora

Embora o mercado de criptomoedas tenha vivido um ano complicado em 2022, com diversos problemas econômicos e empresas no mercado de criptoativos que faliram, a Hashdex acredita que 2023 pode ser um ano diferente e promissor. As visões da foram publicadas em novo relatório produzido pela empresa, o 2023 Crypto Investment Outlook.

O relatório fornece as opiniões da Hashdex sobre o futuro do mercado de criptomoedas, as lições de 2022 e o que os investidores devem observar no próximo ano. No documento a emrpesa destaca que apesar dos desafios dramáticos de 2022, ela não vê 2022 como um ano negativo para o mercado.

“Embora não possamos negar que os eventos recentes prejudicaram o setor, estamos otimistas sobre o caso de investimento de longo prazo, sustentamos que os problemas recentes podem ser corrigidos e acreditamos que a tecnologia subjacente está intacta e melhorando. À medida que as criptomoedas continua a evoluir e os padrões surgem, há tendências informativas em desenvolvimento para criptoativos específicos, bem como para segmentos como DeFi, Web3 e Cultura Digital.”, afirmou Marcelo Sampaio, CEO da Hashdex.

No relatório, os especialistas da Hashdex fornecem informações sobre os principais problemas que afetam o espaço dos criptoativos e o que os investidores devem ter os olhos atentos para o próximo ano.

No relatório a Hasdex destaca que o bitcoin se fortaleceu como ativo de investimento e apesar de seu baixo desempenho de preço, a Hashdex acredita que 2022 foi um ano de fortalecimento dos fundamentos do bitcoin e que seu caso de investimento de longo prazo continua forte.

Para 2023, a Hashdex espera que o bitcoin continue evoluindo em várias frentes, incluindo o progresso nas discussões ambientais, com o surgimento de diretrizes que reúnem as agendas governamentais e a indústria de mineração. Particularmente nos Estados Unidos, a empresa também continua confiante de que a clareza regulatória do bitcoin em relação a outros criptoativos continuará alimentando sua adoção por investidores institucionais.

"A clareza regulatória será acelerada após o caso FTX. Em 2023, a Hashdex acredita que avanços regulatórios serão feitos para refletir a realidade de que os criptoativos estão aqui para ficar, e políticas públicas sólidas são necessárias para garantir que os investidores sejam protegidos de maus atores", destacou.

A empresa também disse esperar que, no próximo ano, o foco seja a regulamentação que exige a segregação dos prestadores de serviços de negociação e custódia, bem como maior transparência do mercado.

Muitas iniciativas regulatórias positivas, da América Latina à Ásia, provavelmente progredirão em 2023, o que pode ter um impacto mais limitado na adoção e na demanda por criptoativos, mas também contribuir para perspectivas regulatórias globais positivas para 2023.

Os fundamentos de DeFi ficam mais fortes

Hashdex observa que os atores falidos em 2022 foram instituições CeFi (finanças centralizadas), enquanto os protocolos DeFi blue chip funcionaram extremamente bem, provando que contratos inteligentes transparentes, auditáveis ​​e altamente previsíveis podem ser muito mais eficientes em tempos estressantes.

A empresa acredita que os protocolos DeFi blue chip com forte receita ficarão mais fortes com base em seus tokennomics bem projetados, já que muitos deles buscam novos modelos de negócios.

Outras áreas em que a Hashdex espera crescimento incluem a implantação de serviços DeFi em soluções de dimensionamento, maior diversificação de alternativas de apostas líquidas e um papel crescente para o bitcoin à medida que mais soluções DeFi em seu blockchain ganham força.

"O estabelecimento de uma estrutura para regulamentar as stablecoins nos EUA e na União Europeia é esperado para 2023 - cuja importância não pode ser enfatizada o suficiente", disse

Ethereum

Apesar da redução significativa do preço do ether, 2022 foi um dos anos mais importantes na história da rede Ethereum com a transição efetiva para proof-of-stake em uma atualização conhecida como The Merge.

Em 2023, a Hashdex ficará de olho em como a demanda por ether será influenciada por novos desenvolvimentos em soluções de camada 2, como rollups, bem como se o Ether ganhar maior interesse institucional à medida que os dados sobre seu consumo de energia pós-fusão se tornarem mais amplamente disponível.

Os desafios deste ano não diminuíram os desenvolvimentos no nicho de plataformas de contratos inteligentes e, portanto, a Hasdex acredita que 2023 promete ser o ano em que a “velha guarda” das blockchains - ou seja, Bitcoin e Ethereum - se tornará cada vez mais modular e dimensionável sem comprometer a segurança, graças a soluções baseadas em rollup.

"Por fim, embora novas arquiteturas e modelos de governança para pontes não estejam além da consideração, a Hashdex acredita que o tom para 2023 deve girar em torno do desenvolvimento e implantação dessas soluções de dimensionamento, com seus modelos de incentivo sendo uma das muitas questões que precisam ser respondidas", destacou.

Parcerias estratégicas em NFTs

O ano passado na cultura digital interrompeu as expectativas, pois muitos acreditavam que os jogos de blockchain seriam um forte caso de uso para impulsionar a adoção de criptomoedas convencionais. Em 2023, a Hashdex acredita que as principais tendências a serem observadas com mais atenção são:

Empresas de jogos tradicionais que fornecem produtos de grande sucesso baseados em blockchain - um fator importante para otimismo em relação à adoção - e

O nascimento de plataformas de mídia social que podem usar infraestrutura descentralizada e tecnologia NFT para desafiar os atuais modelos de negócios exibidos pela Meta e outras grandes empresas de tecnologia.

"As criptomoedas não são mais um pequeno investimento de nicho - é uma classe de ativos com uma parcela significativa de investidores institucionais expostos. Para o bem ou para o mal, as criptomoedas vão reagir aos mesmos choques na aversão ao risco ou preferência por liquidez que os ativos de risco tradicionais, pois cripto não se dissociará dos ativos de risco tradicionais", afirmou.

