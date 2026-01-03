Mercado cripto vai saltar até 20 vezes na próxima década, diz gestora

A gestora Bitwise divulgou um relatório em que afirma que o mercado de criptomoedas deve crescer até 20 vezes ao longo da próxima década. O motivo? Os planos já anunciados pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) para o setor.

Matt Hougan, CIO da Bitwise, afirmou que esse crescimento do setor deverá ocorrer "sem nenhuma gota de suor" e cria uma oportunidade única para investidores que compartilham da tese apresentada pela gestora em torno dos efeitos das decisões da SEC para o mercado.

A análise da Bitwise se baseia em um comentário recente de Paul Atkins, presidente da SEC, que afirmou que, "em alguns anos", todas as ações do mercado dos Estados Unidos deverão estar tokenizadas. Na prática, o movimento abriria todo um mercado novo para o mundo cripto.

Dados apresentados pela gestora indicam que os Estados Unidos contam com US$ 68 trilhões em ações. Atualmente, apenas US$ 670 milhões desse total estão tokenizados, mostrando uma distância significativa que pode ser cada vez mais reduzida nos próximos anos.

O aspecto central para determinar esse crescimento, segundo Hougan, será a velocidade de transição do mercado tradicional para o tokenizado e a escala efetiva desse novo segmento emergente. E algumas áreas específicas do mercado cripto tendem a ser mais beneficiadas.

"As stablecoins vão importar mais. A tokenização vai importar mais. O bitcoin vai importar mais. E eu acho que uma dúzia de grandes casos de uso vão surgir em sequência: mercados preditivos, finanças descentralizadas, tecnologia de privacidade, identidade digital e mais", diz.

Por outro lado, Hougan disse que ainda é cedo para determinar quais criptomoedas específicas serão mais beneficiadas pelo movimento, já que ainda não está claro quais redes blockchain vão emergir como as dominantes para essa expansão da tokenização de ativos.

O executivo da Bitwise acredita que o futuro do mercado será determinado por fatores como regulação, execução de projetos, condições macroeconômicas e "sorte". Combinados, esses elementos vão determinar os projetos bem-sucedidos, acompanhados de criptomoedas muito mais valiosas do que hoje.

A visão de Hougan é que a exposição ao mercado de criptomoedas via cestas de índices acaba sendo mais vantajosa diante dessa incerteza: "Imagine você corretamente antecipar um mercado que subiu 100 mil vezes e ainda ter um desempenho ruim porque apostou no cavalo errado."

