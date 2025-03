Mercado cripto perde R$ 9 bilhões com ataques hackers e tem pior trimestre da história

O mercado de criptomoedas deve terminar os primeiros três meses de 2025 com a maior perda trimestral da história gerada por ataques hackers. Ao todo, ações de criminosos digitais já desviaram US$ 1,6 bilhão (R$ 9,2 bilhões, na cotação atual) de projetos do setor.

Os dados, reunidos pela plataforma Immunefi, indicam que as perdas ocorreram em 40 ataques no primeiro trimestre do ano. O montante roubado é 4,7 vezes maior que o desviado no mesmo período de 2024. Naquele ano, hackers roubaram US$ 348,3 milhões, mas em 63 ataques.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

O levantamento indica, portanto, que os criminosos foram capazes de roubar mais com menos ações. Por outro lado, a maior parte dos valores roubados no primeiro trimestre está ligada a um único caso: o ataque hacker contra a corretora de criptomoedas Bybit em fevereiro.

Excluindo o golpe contra a exchange, o trimestre terminaria com um total de US$ 176 milhões roubados em ataques hackers, um valor que seria 50% inferior comparado ao mesmo período em 2024. Entretanto, o tamanho do golpe contra a Bybit impediu a concretização dessa queda.

O ataque contra a corretora de criptomoedas é considerado o maior da história do mundo cripto. Ele ocorreu em 21 de fevereiro e envolveu o roubo de mais de US$ 1,4 bilhão em unidades de criptomoedas, concentradas em unidades de ether. A maior parte dos ativos não foi recuperada.

Pouco depois do caso, investigações de empresas de cripto e do FBI confirmaram que a ação foi executada pelo Lazarus Group, um coletivo de hackers que é conhecido por contar com o apoio da Coreia do Norte. Ao longo de 2024, ele roubou US$ 1,3 bilhão em ataques.

O golpe contra a Bybit foi suficiente para o grupo norte-coreano superar os valores desviados no ano passado. Investigações indicam que as criptomoedas foram vendidas e usadas para comprar unidades de bitcoin, na prática colocando a Coreia do Norte entre os países com mais unidades do ativo.

Recentemente, especialistas afirmaram que as falhas que levaram ao ataque hacker eram "evitáveis". A própria Bybit reconheceu erros em seus processos e anunciou mudanças, mas as perdas não foram suficientes para levar a uma quebra da exchange.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok