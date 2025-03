GameStop anuncia plano para investir mais de US$ 1 bilhão no bitcoin

Depois de alterar sua política de investimentos para permitir compras de bitcoin, a GameStop anunciou oficialmente o seu primeiro plano para adquirir unidades da criptomoeda. De acordo com a empresa, a meta é investir US$ 1,3 bilhão (R$ 7,48 bilhões, na cotação atual) no ativo.

Em um comunicado à imprensa sobre o plano, a GameStop explicou que o valor será arrecadado por meio da emissão de títulos de dívida privada. A companhia não informou quando, exatamente, as notas conversíveis serão emitidas, mas elas terão um pagamento de 0% em dividendos.

O plano da empresa converge com o de outras companhias que começaram a comprar bitcoin nos últimos anos. Todas se inspiraram na operação criada pela Strategy, antiga MicroStrategy, que foi pioneira nos investimentos em bitcoin e atualmente é a maior detentora institucional do ativo.

A GameStop disse ainda que a emissão de títulos de dívida também pretende reunir capital para outros propósitos, indicando que nem todo o valor será destinado para as compras. Entretanto, a expectativa é que a maior parte do que for reunido seja usada no investimento.

Ao mudar sua política de investimentos, a empresa decidiu de forma unânime permitir compras de "algumas criptomoedas". Inicialmente, o foco deverá ser o bitcoin, mas a companhia não descartou possíveis aquisições de outros ativos digitais no futuro.

"Nós não definimos uma quantidade máxima de bitcoin que nós poderemos acumular, e também poderemos vender qualquer bitcoin que seja adquirido por nós", definiu a GameStop.

A medida já era esperada pelo mercado. Em fevereiro, o canal CNBC informou que a empresa estava avaliando a viabilidade da criação da reserva, que também pode incluir outras criptomoedas. O CEO da companhia, Ryan Cohen, também deu sinais sobre o movimento.

Também em fevereiro, Cohen compartilhou uma foto nas redes sociais com Michael Saylor, fundador e presidente do conselho da Strategy. A GameStop chegou a ter um marketplace de NFTs e uma carteira digital própria, mas ambas foram encerradas nos últimos anos.

