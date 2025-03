Coreia do Norte supera El Salvador em número de bitcoins graças a grupo de hackers; entenda

A Coreia do Norte superou recentemente El Salvador e o Butão, acumulando mais unidades de bitcoin que os dois países, segundo um levantamento da plataforma Arkham Intel. Entretanto, o país adotou uma estratégia bastante diferente das outras nações, obtendo as criptomoedas graças a um grupo de hackers.

De acordo com os dados da Arkham, a Coreia do Norte somaria cerca de 13.518 unidades de bitcoin, equivalentes no momento a US$ 1,13 bilhão (R$ 6,42 bilhões, na cotação atual). Na prática, os ativos pertencem ao Lazarus Group, um coletivo de hackers que, segundo investigações, é sustentado pelo governo norte-coreano.

O Lazarus Group ficou famoso por realizar grandes ataques hacker envolvendo projetos de criptomoedas. O caso mais recente teve como alvo a corretora Bybit, que perdeu mais de US$ 1,4 bilhão em ativos. O ataque é considerado o maior da história do setor, e a autoria do Lazarus Group foi confirmada pelo FBI.

Nem todos os ataques do grupo resultaram no roubo de unidades de bitcoin, mas os hackers são conhecidos por converterem os ativos obtidos em outras criptomoedas, em especial o bitcoin. Com isso, ele tem acumulado um montante relevante de unidades da moeda digital.

Não há informações claras sobre qual parcela dos ativos roubados ficam com o grupo de hackers, ou até se o governo da Coreia do Norte fica com todas as criptomoedas e remunera o grupo de outra forma. Entretanto, os valores foram atribuídos pela Arkham integralmente ao governo norte-coreano.

Se o valor se confirmar, a Coreia do Norte possui agora mais bitcoins que o Butão, com 10.635 unidades do ativo, e El Salvador, com 6.118. Entretanto, os dois países adotaram uma estratégia diferente da Coreia do Norte, não recorrendo a roubos ou ataques hackers.

No caso de El Salvador, as aquisições são feitas diariamente pelo governo a partir de compras da criptomoeda desde 2021. Já o Butão investiu na criação de uma operação de mineração do ativo há anos, sem precisar investir para adquirir as unidades que possui.

Além das unidades de bitcoin, o Lazarus Group também soma cerca de US$ 30 bilhões em outras unidades de criptomoedas, incluindo ether, BNB, DAI e BUSD, todas obtidas por meio de ataques contra corretoras e outros projetos.

