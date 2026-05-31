Esporte

Brasil x Panamá: que horas é o amistoso da Seleção Brasileira hoje?

Equipe de Carlo Ancelotti faz neste domingo seu último jogo no Brasil antes da Copa do Mundo de 2026

Casemiro: jogador é um dos escalados por Ancelotti para a partida contra o Panamá (Rafael Ribeiro/CBF/Divulgação)

Casemiro: jogador é um dos escalados por Ancelotti para a partida contra o Panamá (Rafael Ribeiro/CBF/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 31 de maio de 2026 às 05h26.

A Seleção Brasileira faz neste domingo, 31, seu último jogo em território nacional antes da Copa do Mundo de 2026.

O Brasil enfrenta o Panamá às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em amistoso preparatório para o Mundial.

Após a partida deste domingo, a Seleção ainda fará um amistoso contra o Egito, em 6 de junho. A estreia no Mundial será diante do Marrocos, em 13 de junho.

Onde assistir ao jogo do Brasil hoje?

O amistoso entre Brasil e Panamá terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e GETV no YouTube.

Que horas começa Brasil x Panamá?

A bola rola às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Escalação do Brasil

A formação anunciada por Carlo Ancelotti para o amistoso tem: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha.

Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli não estarão à disposição por conta da participação na final da Champions League.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoSeleção Brasileira de Futebol

Mais de Esporte

Neymar será camisa 10? CBF divulga numeração da Seleção para a Copa

Quem é o novo camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo de 2026?

Japão x Islândia: veja horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo

Brasil x Panamá: veja horário e onde assistir ao amistoso da Seleção neste domingo

Mais na Exame

Esporte

Neymar será camisa 10? CBF divulga numeração da Seleção para a Copa

Inteligência Artificial

Como usar IA no trabalho: 10 aplicações práticas para profissionais e líderes em 2026

Minhas Finanças

Mega-Sena: veja o resultado do concurso 3.013; prêmio é de R$ 10,3 milhões

Brasil

Pedido contra Flávio Bolsonaro à PGR amplia disputa sobre uso dos EUA na política brasileira