Corretora brasileira recebe investimento de mais de R$ 100 milhões da Tether

A corretora de criptomoedas brasileira Mercado Bitcoin (MB) recebeu um investimento de R$ 100 milhões da Tether, a maior emissora de stablecoins do mundo.

Em nota, o MB afirma que os recursos serão destinados a acelerar o desempenho da empresa em infraestrutura de pagamentos, oferta de tokens para investidores, fortalecimento do crédito cripto, desenvolvimento de mercados em blockchain e busca por oportunidades estratégicas de crescimento e parcerias.

A nota informa ainda que este é o primeiro fechamento de uma rodada de investimento maior que envolve os fundadores do MB e o Softbank, que é sócio-investidor da corretora de criptomoedas desde 2021.

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"A discussão já não é mais se os serviços financeiros migrarão para infraestruturas on-chain. Essa transição já está em curso”, disse na nota Roberto Dagnoni, presidente do conselho e CEO do Mercado Bitcoin.

A Tether é conhecida no mercado de criptoativos por emitir o USDT, maior stablecoin do mundo em valor de mercado, com US$ 184,2 bilhões de capitalização. O USDT é uma criptomoeda cujo preço sempre equivale a US$ 1,00 graças a um sistema em que cada moeda digital emitida corresponde a uma unidade de dólar que a empresa possui em reservas.

Hoje, a maior parte do faturamento da Tether é justamente o rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos que a companhia comprou para manter essas reservas.

O MB diz que possui 4,5 milhões de usuários e já processou mais de R$ 155 milhões. A empresa foi fundada no Brasil em 2013.

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