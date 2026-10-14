Hacker do GTA 6 diz que vai parar com vazamentos porque criptomoeda não subiu

O hacker identificado como "Cyberleek", famoso por vazar uma série de vídeos de jogabilidade do aguardadíssimo GTA 6, disse que parou com os vazamentos por causa do desempenho da sua criptomoeda.

Em agosto, diversos vídeos do jogo começaram a circular nas redes sociais com a marca d'água da memecoin $CYBERLEEK, criada na rede Solana. A criptomoeda logo disparou de US$ 0,00003419 para US$ 0,03, sua máxima histórica atingida no dia 23 daquele mês. Na ocasião, o valor de mercado total do token chegou a superar os US$ 25 milhões.

Desde então, a moeda digital tomou o caminho mais comum para as memecoins e desabou constantemente até o patamar de US$ 0,001539 no qual é negociada hoje, em uma queda de 95% da máxima.

Gráfico da memecoin $CYBERLEEK mostra a derrocada do token

Segundo o hacker, como a meta de US$ 30 milhões de valor de mercado para a memecoin não foi atingida, ele não divulgará uma build completa do jogo como havia prometido antes. Uma build completa seria uma versão do jogo com todos (ou praticamente todos) os componentes previstos para o game.

Ou seja, os jogadores basicamente poderiam jogar uma versão pirata quase completa do Grand Theft Auto VI.

Hacker negou ter feito um 'rugpull' com criptomoeda

Na mensagem publicada nas redes sociais, Cyberleek disse que fazer o upload de mais de 200 gb de maneira anônima é um risco sério, e só valeria a pena caso a meta de capitalização da sua memecoin fosse atingida. Mesmo assim, o hacker insistiu que o token é apenas uma "doação" e não um "investimento", criticando influenciadores que o acusaram de promover um golpe conhecido como "rugpull".

Um "rugpull", no mundo das criptomoedas, ocorre quando alguém lança uma moeda digital e a divulga, fazendo o preço disparar, para logo depois vender toda a sua participação naquele token, o que consequentemente derruba o preço e deixa os investidores que acreditaram no projeto em prejuízo.

GTA 6 está previsto para lançar oficialmente em 19 de novembro para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Rumores indicam que uma versão para PC pode chegar no primeiro semestre do ano que vem.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok