Empresa compra 10 mil bitcoins desde setembro e ruma à meta de ser 2º maior tesouro de BTC

Enquanto a maioria das empresas de capital aberto compradoras de bitcoin reduziram o ritmo do acúmulo de ativos digtais em 2026, a Strive se destaca ao fazer o contrário. De setembro para outubro, a companhia adquiriu 10 mil BTC, e hoje já é a quarta maior detentora da criptomoeda do mundo, perdendo apenas para Strategy, Metaplanet e Twenty One Capital.

Nesta semana, a Strive bateu seu recorde de compras semanais de bitcoin, adquirindo 6.133 BTC divididos em dois lotes consecutivos, o primeiro de 3.311 e o segundo de 2.822 bitcoins. Com isso, a companhia chegou a 35.595 bitcoins em caixa.

Segundo Vinicius Bitelo, analista do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), a Strive está se tornando um dos players mais relevantes do mundo no setor de tesourarias corporativas de bitcoin. Ou seja, entre as empresas com ações negociadas em bolsa que compram a criptomoeda para oferecer ao investidor uma exposição indireta ao ativo.

Em novembro do ano passado, a Strive lançou sua ação preferencial SATA, inspirada na Strategy, de Michael Saylor, que emitiu ações preferenciais, como as STRC, para financiar novas compras de bitcoin.

"Desde o começo, a Strive adotou a filosofia de acumulação de Michael Saylor, mas aplicando melhorias estruturais para se manter competitiva", diz Bitelo.

Ação paga dividendo de 13% em dólar

A fórmula para atrair investidores para financiar as compras de cripto envolve o pagamento de um dividendo atraente (especialmente para o mercado norte-americano) nessas ações preferenciais. Hoje, esse dividendo está em 13% do valor ao ano para as ações SATA. Além disso, a companhia decidiu adotar um modelo de pagamentos diários desses dividendos em dias úteis, enquanto a Strategy historicamente trabalhava com distribuições mensais (agora quinzenais).

"A maior parte do capital utilizado não veio de empréstimos, e sim do exercício massivo de 'warrants' por parte de investidores institucionais, o que injetou US$ 369,2 milhões em dinheiro bruto diretamente no caixa da empresa", explica Bitelo. Warrants são derivativos que dão ao investidor o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo a um preço fixo, de maneira semelhante às opções, porém sendo emitidos diretamente pela própria empresa.

Hoje, o objetivo declarado da Strive é se tornar a segunda maior tesouraria de bitcoin do mundo. Para isso, precisa comprar mais 9 mil bitcoins, assumindo que a segunda e a terceira colocadas nesse ranking não façam novas compras.

A japonesa Metaplanet possui 44 mil BTC, ao passo que a texana Twenty One Capital tem 43.514 bitcoins. Se a Strive conseguir manter o ritmo do último mês, chegará à meta antes do fim deste ano.

Nova classe de ações para financiar compra de bitcoin

Bitelo destaca que a Strive acelerou as compras de bitcoin ao anunciar a Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) de uma nova classe de ações preferenciais com o código de negociação SATS. "Ela pagará um dividendo fixo ainda maior, de 15% ao ano. Por ser um papel subordinado (junior) à SATA, ela oferece um prêmio maior e tende a ser ainda mais agressiva na captação", comenta o analista do BTG.

"Com 18 meses de cobertura de dividendos já garantidos em caixa para o novo papel, a Strive cumpre semana após semana um plano claro: ultrapassar os concorrentes e se consolidar como a segunda maior tesouraria pública de bitcoin do mundo até o final do ano", resume.

Para o bitcoin, uma empresa com esse nível de agressividade na compra da criptomoeda significa uma pressão compradora considerável. Mesmo assim, o BTC tem tido dificuldade de voltar a subir nesta semana.

Às 18h01 (horário de Brasília), o bitcoin caía 2% em um período de 24 horas, cotado a US$ 81.718.

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