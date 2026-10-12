Stablecoins vs. depósitos tokenizados: o futuro da infraestrutura financeira é on-chain?

Editor do Future of Money
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 09h30.
O Pix revolucionou os pagamentos dentro do Brasil, mas ele não resolveu o gargalo dos pagamentos no exterior. Quem pode resolver isso são as stablecoins ou os depósitos tokenizados?
O fundador e CEO da Crown, John Delaney, falou sobre isso no podcast Future of Money desta semana. A Crown é a empresa emissora do BRLV, uma stablecoin de real que traz entre seus atrativos o pagamento da taxa de juros brasileira a investidores estrangeiros.
Assista ao vídeo acima.
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