Stablecoins vs. depósitos tokenizados: o futuro da infraestrutura financeira é on-chain?

O Pix revolucionou os pagamentos dentro do Brasil, mas ele não resolveu o gargalo dos pagamentos no exterior. Quem pode resolver isso são as stablecoins ou os depósitos tokenizados?

O fundador e CEO da Crown, John Delaney, falou sobre isso no podcast Future of Money desta semana. A Crown é a empresa emissora do BRLV, uma stablecoin de real que traz entre seus atrativos o pagamento da taxa de juros brasileira a investidores estrangeiros.

Assista ao vídeo acima.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok