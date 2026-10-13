Empresário acusa criptomoeda XRP de não ser descentralizada

Representação da criptomoeda XRP (crédito: vjkombajn/Pixabay)
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Publicado em 13 de outubro de 2026 às 09h44.
Última atualização em 13 de outubro de 2026 às 09h49.
Justin Bons, fundador da Cyber Capital, classificou a venda da criptomoeda XRP para investidores de varejo como fraude descentralizada direta. Sua crítica surge enquanto a tesouraria de XRP, Evernorth, estreia na Nasdaq.
O impasse coloca Bons contra David Schwartz, CTO Emérito da Ripple, e testa até que ponto o XRP Ledger é realmente descentralizado.
Descentralização significa que nenhuma parte única controla a participação, a governança ou as regras das transações. O debate sobre o XRP gira em torno de saber se listas de validadores concedem a um grupo pequeno o controle real.
Bons criticou a aprovação de um patch de segurança emergencial pela XRP Ledger sem passar pelo processo de votação normal de emenda, afirmando que alterações de software não divulgadas criam preocupações de segurança desnecessárias para participantes e investidores do ecossistema. A emenda pode entrar em vigor em 9 de outubro caso os validadores ofereçam apoio suficiente dentro dos requisitos de votação da rede.
Selling XRP to retail as "decentralized" is straight-up fraud! 🚩
XRP has been running closed-source code for the last two weeks
Tomorrow, this code becomes mandatory & anyone who disagrees will get kicked off the chain!
A permissioned node list means validators must obey: 🧵
This cannot be justified purely as a critical security update either:
Good Practice:
Historically, decentralized blockchains such as BTC, ETH & SOL have instead directly pointed validators towards the new binary & open-source code without disclosing the nature of the security vulnerability while asking them to upgrade immediately
This strikes a far better & safer balance, because the risk of there being something much worse in a closed-source binary is greater. Malicious code could potentially steal & take down everything. That is why open-source is so incredibly important!
Centralization:
What is even more damning is what this again exposes about XRP's consensus:
XRP is clearly based on a PoA (Proof of Authority) system where all power is derived from the "kingmakers": The creators of the two permissioned lists (Ripple & The XRP Ledger Foundation)
You heard me right: Ripple consensus is based on a permissioned validator list! The Ripple company & foundation publish it themselves! Something we have covered in far more detail in my previous critiques
This is not meaningfully different from how Canton works, for example. However, at least they do not lie to the same extent about the nature of the network. That is my main qualm with Ripple: They are dishonest & in the realm of investment that is called fraud
Crypto researchers outside of that ecosystem do not take their claim to be decentralized seriously at all. They fall so clearly on the extremely centralized end of the spectrum in terms of "blockchain" design; it has become a bad joke
Conclusion
This is only the latest chapter of deception by XRP
As if giving themselves 100% of the supply & steadily selling that to the public over many years was not enough
Now they are blatantly lying about their decentralization & putting everyone at risk with closed-source code
That is the consequence of putting our faith in a centralized system. Eventually, that power will be abused, with dire consequences. As power corrupts & absolute power corrupts absolutely
Fortunately, plenty of other decentralized, scalable & economically sound blockchains exist. All the more reason we should not let XRP get away with this! 🚨
— Justin Bons (@Justin_Bons) October 8, 2026
A crítica central está voltada para o consenso. Justin Bons afirma que o XRP opera como Proof of Authority. Nesse modelo, o poder está listado em validadores permissionados publicados pela Ripple e pela XRP Ledger Foundation. Ele chama os responsáveis por essas listas de decisores.
“Essa é a consequência de depositar nossa confiança em um sistema centralizado. Eventualmente, esse poder será abusado, com consequências graves. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente”, disse Bons.David Schwartz, CTO Emérito da Ripple e um dos arquitetos originais do ledger, discorda dessa visão. Ele já afirmou anteriormente que qualquer pessoa pode rodar um nó ou validador. A Unique Node List, segundo ele, não concede controle real de governança.
Schwartz ressalta que nós honestos fazem cumprir as regras e que a escolha do software resolve disputas, assim como em outras redes. Ele argumenta que o XRP Ledger resiste à censura de forma mais eficaz do que o Bitcoin ou o Ethereum na prática.
@MadVibes86845 Anyone can run an XRPL node, hub, validator, history server, or anything else they want.
— David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) June 17, 2026
O momento desperta atenção. A Evernorth, empresa de tesouraria do XRP apoiada pela Ripple, concluiu sua fusão com a Armada Acquisition Corp. II. Sua estreia na Nasdaq, sob o símbolo XRPN, ocorreu nesta segunda-feira, 12 de outubro.
Caso o registro avance, a Evernorth se tornaria o maior veículo público focado exclusivamente em XRP. Ela detém cerca de 473 milhões de tokens, com aporte da Ripple, Pantera, Kraken e outros investidores.
And EVERNORTH XRP TREASURY (XRPN) WILL GO LIVE ON NASDAQ NEXT MONDAY, OCTOBER 12, 2026.. 😉
9:30 AM ET/ 6:30 AM PT 🇺🇸
— Kenny Nguyen (@mrnguyen007) October 9, 2026
Críticos afirmam que o lançamento reforça preocupações com centralização e transparência. Já apoiadores argumentam que o ledger permanece aberto e o veículo oferece exposição regulada ao XRP.
A estreia da Evernorth também testa se investidores distinguem o ledger da empresa que detém os tokens. Essa diferença influenciará como o mercado perceberá o lançamento.
O debate sobre se o XRP é realmente descentralizado voltará ao centro das discussões do mercado. Operadores ficarão atentos à primeira sessão em busca de sinais de demanda.
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