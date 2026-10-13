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Empresário acusa criptomoeda XRP de não ser descentralizada

Fundador da Cyber Capital diz que o poder sobre o blockchain do ativo está em validadores permissionados publicados pela Ripple e pela XRP Ledger Foundation

Representação da criptomoeda XRP (crédito: vjkombajn/Pixabay)

Representação da criptomoeda XRP (crédito: vjkombajn/Pixabay)

BeInCrypto
BeInCrypto

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Publicado em 13 de outubro de 2026 às 09h44.

Última atualização em 13 de outubro de 2026 às 09h49.

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Justin Bons, fundador da Cyber Capital, classificou a venda da criptomoeda XRP para investidores de varejo como fraude descentralizada direta. Sua crítica surge enquanto a tesouraria de XRP, Evernorth, estreia na Nasdaq.

O impasse coloca Bons contra David Schwartz, CTO Emérito da Ripple, e testa até que ponto o XRP Ledger é realmente descentralizado.

O que torna uma blockchain realmente descentralizada?

Descentralização significa que nenhuma parte única controla a participação, a governança ou as regras das transações. O debate sobre o XRP gira em torno de saber se listas de validadores concedem a um grupo pequeno o controle real.

Bons criticou a aprovação de um patch de segurança emergencial pela XRP Ledger sem passar pelo processo de votação normal de emenda, afirmando que alterações de software não divulgadas criam preocupações de segurança desnecessárias para participantes e investidores do ecossistema. A emenda pode entrar em vigor em 9 de outubro caso os validadores ofereçam apoio suficiente dentro dos requisitos de votação da rede.

A crítica central está voltada para o consenso. Justin Bons afirma que o XRP opera como Proof of Authority. Nesse modelo, o poder está listado em validadores permissionados publicados pela Ripple e pela XRP Ledger Foundation. Ele chama os responsáveis por essas listas de decisores.

“Essa é a consequência de depositar nossa confiança em um sistema centralizado. Eventualmente, esse poder será abusado, com consequências graves. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente”, disse Bons.

David Schwartz, CTO Emérito da Ripple e um dos arquitetos originais do ledger, discorda dessa visão. Ele já afirmou anteriormente que qualquer pessoa pode rodar um nó ou validador. A Unique Node List, segundo ele, não concede controle real de governança.

Schwartz ressalta que nós honestos fazem cumprir as regras e que a escolha do software resolve disputas, assim como em outras redes. Ele argumenta que o XRP Ledger resiste à censura de forma mais eficaz do que o Bitcoin ou o Ethereum na prática.

Por que o lançamento da Evernorth importa agora?

O momento desperta atenção. A Evernorth, empresa de tesouraria do XRP apoiada pela Ripple, concluiu sua fusão com a Armada Acquisition Corp. II. Sua estreia na Nasdaq, sob o símbolo XRPN, ocorreu nesta segunda-feira, 12 de outubro.

Caso o registro avance, a Evernorth se tornaria o maior veículo público focado exclusivamente em XRP. Ela detém cerca de 473 milhões de tokens, com aporte da Ripple, Pantera, Kraken e outros investidores.

Críticos afirmam que o lançamento reforça preocupações com centralização e transparência. Já apoiadores argumentam que o ledger permanece aberto e o veículo oferece exposição regulada ao XRP.

A estreia da Evernorth também testa se investidores distinguem o ledger da empresa que detém os tokens. Essa diferença influenciará como o mercado perceberá o lançamento.

O debate sobre se o XRP é realmente descentralizado voltará ao centro das discussões do mercado. Operadores ficarão atentos à primeira sessão em busca de sinais de demanda.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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