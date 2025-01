Bilionário Mark Cuban diz que bitcoin é melhor que o ouro em crises: "Tem mais valor"

O bilionário Mark Cuban, famoso por participar do reality show Shark Tank nos Estados Unidos, voltou a defender o bitcoin recentemente. Em uma entrevista para a Variety em dezembro de 2024, o empresário voltou a defender o bitcoin e disse que concorda com a tese de que a criptomoeda teria mais valor que o ouro.

Questionado sobre o futuro das criptomoedas, Cuban comparou o bitcoin ao ouro. "O preço do ouro não é baseado na oferta e demanda de joias, certo? As pessoas veem ele como uma opção em casos em que a economia entre em colapso ou algo ruim aconteça". Entretanto, ele também destacou as desvantagens do ativo.

"As pessoas não vão sair pela rua com barras de ouro, falando 'olhem, eu tenho ouro'. E aí bam [imitando um som de um tiro], agora outra pessoa tem o ouro. O que você vai fazer? Pedir para cortar um pedaço da barra?", brincou. Ele destacou que o valor do ouro está na visão de que ele é um ativo ligado ao dólar.

Cuban comentou que "algumas pessoas veem o bitcoin como uma versão melhor do ouro, e eu concordo com isso. Eu acho que ele é uma grande reserva de valor. Ele é mais fácil de comprar e vender, você pode fracionar, pode comprar coisas com ele, pode transferir internacionalmente. Então eu acho que ele tem mais valor que o ouro".

"Eu não acho que seja preciso legitimar o bitcoin. Em termos de preço, eu tenho bastante bitcoin, então eu quero que ele continue subindo, mas a dinâmica é de oferta e demanda", disse. Questionado sobre o tamanho do seu patrimônio na criptomoeda, Cuban disse apenas que tem "muitas" unidades.

Durante a entrevista, o bilionário também foi questionado sobre as dinâmicas do mercado cripto com a presidência de Trump nos Estados Unidos. Ele pontuou que integrantes do setor que fizeram doações e apoiaram a campanha do político em 2024 "acham que uma parte grande do valor do bitcoin está no fato das moedas fiduciárias estarem fracas e o Federal Reserve enfraquecer o dólar".

"Eles acham que o dólar não tem um futuro bom, e que o bitcoin estaria aqui para salvar o dia", destaca. Nesse cenário, ele acredita que será "interessante ver se ele [Trump] cumpre o que prometeu, e o que os defensores do bitcoin vão achar disso".

Recentemente, o bilionário Elon Musk deu uma declaração que parece convergir com a visão de Cuban. Para o empresário, se Trump for bem-sucedido em seus objetivos, o bitcoin e outras criptomoedas tendem a perder valor, e não ganhar, já que ele conseguiria valorizar o dólar ao cortar gastos e a inflação no país.