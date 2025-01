Elon Musk diz que bitcoin e outras criptomoedas podem perder valor no governo Trump

O bilionário Elon Musk compartilhou uma opinião na última terça-feira, 7, que diverge da avaliação de muitos investidores e analistas sobre o impacto do novo governo de Donald Trump para o bitcoin. O empresário afirmou que, caso seja bem-sucedida, a gestão de Trump pode acabar contribuindo para uma perda de valor das criptomoedas.

Musk falou sobre o tema em um comentário no X, antigo Twitter, em resposta a uma publicação que falava sobre os planos de Trump de cortar gastos públicos por meio do DOGE, uma nova organização do governo americano que será comandada por Musk e pelo político e empresário Vivek Ramaswamy.

O objetivo do DOGE é aumentar a eficiência da administração pública nos Estados Unidos e cortar "trilhões" em gastos. O autor da publicação argumentava que, nesse cenário, seria possível esperar uma valorização de criptomoedas, em especial da dogecoin, constantemente associada à iniciativa. Mas Musk acabou compartilhando uma opinião contrária.

"Se a inflação do dólar for resolvida, o preço em dólares para comprar uma criptomoeda na verdade vai cair, se todas as outras coisas se mantiverem iguais. O que importa é a proporção entre dólares e criptomoedas", comentou o bilionário. Na prática, portanto, ele projeta uma desvalorização dos ativos digitais.

A lógica de Musk é que, ao reduzir significativamente os gastos públicos dos Estados Unidos, haveria uma redução na emissão de dólares e uma oferta menor da moeda no mercado. O resultado, portanto, seria a sua valorização. Como o preço do bitcoin e outros criptoativos é medido exatamente na relação entre a quantidade de dólares e desses ativos, o impacto seria negativo.

O crescimento acelerado de gastos públicos ao redor do mundo também tem sido um dos grandes argumentos para a defesa do investimento em bitcoin nos últimos anos. O argumento é que os gastos maiores desvalorizam moedas fiduciárias, mas que o bitcoin estaria protegido desse efeito por não ser emitido por um país e estar sujeito a esse tipo de mudança.

Apesar da fala de Musk, ainda não está claro se a estratégia definida por ele e Trump efetivamente será concretizada. O primeiro mandato do político à frente dos Estados Unidos foi marcado por um crescimento, e não redução, dos gastos públicos no país, antes mesmo da pandemia de covid-19.

Há a avaliação, ainda, de que algumas políticas anunciadas por Trump podem, na verdade, ter um efeito inflacionário na economia americana, em especial a imposição de tarifas para produtos de outros países. Nesse cenário, o bitcoin ainda pode ser beneficiado pelo quadro de inflação elevada.