Bitcoin "criou" 154 milionários por dia em 2024, após disparada e recordes

Dados copilados pelo portal Finbold com base em informações on-chain do BitInfoCharts, revelaram que somente em 2024, o bitcoin 'criou' cerca de 56.325 'novos' ricos, o equivalente a uma média de 154 milionários por dia.

O mapeamento foi realizado com base no crescimento das 'baleias', ou seja, endereços de bitcoin contendo mais de US$ 1 milhão em BTC e, portanto, não é possível identificar se cada endereço corresponde a uma entidade individual.

"Em particular, um total de 48.738 endereços com valores entre US$ 1 milhão e US$ 10 milhões foram adicionados, juntamente com 7.587 endereços com valores acima de US$ 10 milhões", revelou o portal.

No entanto, apesar do número expressivo de 'novos' milionários, a quantidade foi inferior ao registrado em 2023. No ano anterior, foram criados quase 70.000 endereços milionários, número 22,85% maior que em 2024.

A análise acredita que a alta no final de 2023, com um crescimento de 153,21% no preço, trouxe maior entusiasmo inicial, enquanto em 2024 o aumento foi mais moderado, totalizando 121,11%.

Além disso, novas formas de investimento, como os ETFs de bitcoin à vista aprovados pela SEC em janeiro, e o impacto de empresas como a MicroStrategy também atraíram investidores para fora dos endereços tradicionais de BTC. A reeleição de Donald Trump em novembro gerou otimismo adicional, resultando em 11.000 novos milionários somente após o evento.

Apesar do sucesso do bitcoin, o mercado viu um interesse crescente em altcoins e criptomoedas de alta volatilidade, como as moedas meme, que atraíram investidores em busca de ganhos rápidos. Essa diversificação ajudou a limitar o crescimento de novos detentores de grandes quantidades de bitcoin.

Projeções para 2025

No que depender das perspectivas do bitcoin para 2025, o número de milionários deve continuar crescendo. Segundo Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio, o mercado permanece otimista em janeiro de 2025, especialmente com a posse de Trump e a expectativa de políticas favoráveis ao mercado cripto.

Segundo ela, através da análise gráfica de fluxo financeiro, no curto prazo, é possível localizar um suporte de curto e médio prazos entre US$ 92.800 e US$ 87.500. Portanto, se o preço do bitcoin corrigir, essas são as áreas seguras para novas compras.

"Para a retomada de alta, será necessário entrar um fluxo comprador forte para quebrar a resistência de curto e médio prazo na região dos US$ 99.420 e US$ 101.600", disse.

Já a gestora Bernstein projeta que o bitcoin atinja US$ 200.000 até o final de 2025, impulsionado pela demanda de instituições e corporações. Tom Lee, da Fundstrat Global Advisors, é ainda mais otimista, prevendo que a criptomoeda poderá alcançar US$ 250.000 nesse período.

Por outro lado, a plataforma Changelly estima que o valor médio do bitcoin em 2025 será de aproximadamente US$ 132.000, com um intervalo de preço entre US$ 125.000 e US$ 155.000.

A Bitget apresenta uma previsão mais conservadora, sugerindo que o preço do bitcoin atinja cerca de US$ 106.218,46 até o final de 2025, representando um retorno sobre o investimento acumulado de aproximadamente +13,74%.

Além disso, a Gate.io estima que o bitcoin alcance um preço médio de US$ 95.641,70 em 2025, com um máximo esperado de US$ 104.249,45 e um mínimo potencial de US$ 54.515,76.

