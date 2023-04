Maior carteira cripto da Solana expande para Ethereum e pode ameaçar concorrentes

No próximo primeiro de maio, os usuários da carteira cripto Phantom poderão realizar transações entre os blockchains Ethereum e Polygon, além da rede Solana. Famosa por promover uma usabilidade descomplicada e aceitar tokens não fungíveis (NFTs), a Phantom pode ameaçar o reinado de outras carteiras cripto, como a MetaMask, a mais utilizada do mundo.

As novidades anunciadas pela carteira cripto são o primeiro passo da Phantom para um futuro multichain, ou seja, que integra várias redes de blockchain. Cada usuário terá um endereço de carteira para Ethereum e Polygon, as duas redes escolhidas para serem as primeiras a integrar a Phantom além da Solana.

Eles poderão ver os seus fundos em SOL, ETH e MATIC, as criptomoedas nativas dessas três redes, em apenas um lugar, as transacionando livremente sem a necessidade de mudar a rede para isso, como ocorre na MetaMask.

A experiência de usuário oferecida pela Phantom é o que a fez se destacar entre as carteiras cripto focadas em Solana. Além da fácil usabilidade, a Phantom mostra os seus NFTs dentro da carteira e permite que os usuários troquem e façam staking de suas criptomoedas no próprio aplicativo.

A Phanton também anunciou que mostrará dados específicos relacionados aos NFTs, como preço mínimo e o valor pelo qual ele foi comprado. Os usuários também poderão colocar seus NFTs à venda em marketplaces especializados direto do aplicativo.

Quando o assunto é segurança, outra novidade da Phantom são medidas que incluem a simulação de transação, filtragem de NFTs spam e o bloqueio de sites maliciosos.

“Acreditamos que o futuro do gerenciamento de ativos digitais está na interoperabilidade entre cadeias e estamos comprometidos em fornecer aos nossos usuários as ferramentas e os recursos de que precisam para navegar e realizar transações facilmente em várias redes blockchain”, disse Brandon Millman, cofundador e CEO da Phantom. "Ao preencher a lacuna entre diferentes protocolos, estamos permitindo uma nova era de inovação descentralizada para todos os usuários de ativos digitais."

Concorrência com a MetaMask

As novidades da Phantom podem ameaçar o reinado da MetaMask, atual carteira cripto mais utilizada do mundo. Focada em Ethereum, a MetaMask oferece integração com outras redes, como a Polygon, e anunciou no último ano a conexão com o Pix, ferramenta brasileira de transferências instantâneas.

A concorrência pode ocorrer pois ambas as carteiras cripto se destacam com uma fácil usabilidade e uma experiência limpa para o usuário. Além disso, elas podem se conectar à Web3, nova fase da internet que engloba criptomoedas, blockchain, NFTs e o metaverso com facilidade, pelo celular ou em extensões de navegadores.