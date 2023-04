Golpista lança 114 criptomoedas em 45 dias para roubar investidores

A descentralização do mercado de criptomoedas traz uma série de benefícios para o setor, mas também facilita a criação desses ativos digitais, o que abre margem para alguns tipos de golpes. Um exemplo desse perigo foi compartilhado pelo investigador ZachXBT no Twitter.

Em um post nesta quarta-feira, 26, ele compartilhou informações sobre um golpista que teria criado ao menos 114 criptomoedas meme - cujos nomes costumam remeter a memes famosos na internet - nos últimos 45 dias para atrair investidores e desviar os fundos aportados por eles nesses ativos.

Segundo o investigador, "cada investimento roubado nesses golpes foram enviados exatamente para o mesmo endereço de depósito". Ele compartilhou também o endereço da carteira para onde os fundos eram destinados, roubando investidores que tenham tido interesse nesses projetos.

O investigador comentou ainda que suspeita que o golpista tenha criado ainda mais criptomoedas do que as 114 identificadas por ele. O motivo é que Zach rastreou apenas os depósitos enviados para um único endereço de carteira digital. Além disso, ele disse que é difícil calcular o tamanho dos lucros com os golpes, mas eles seriam inferiores a US$ 100 milhões.

Over the past 1.5 months one person has created 114 meme coin scams. Each time stolen funds from the scam are sent to the exact same deposit address. 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG — ZachXBT (@zachxbt) April 26, 2023

Entretanto, os seguidores do investigador apontaram que o responsável pelos golpes pode ter cometido um grande erro. O endereço que recebeu os depósitos é de uma carteira digital vinculada à corretora Coinbase, que realiza o chamado KYC, ou "conheça seu cliente", um processo que exige a identificação do investidor antes da abertura de conta.

Com isso, em teoria, a exchange teria informações suficientes para identificar o dono da carteira, facilitando a identificação do golpista. Mesmo assim, há chances de que a própria carteira na Coinbase tenha sido invadida ou roubada pelo criminoso, e por isso não há garantia de que ele será identificado.

Golpes com criptomoedas

Entre as criptomoedas meme identificadas pelo investigador estão a Ethereum Cowboy, a Robocop - em referência ao filme de mesmo nome -, a TrumpMind - que usa o sobrenome do ex-presidente dos EUA Donald Trump -, e a Shibarium e a Depeg Inu, ambas referência ao meme Doge. Há ainda a SpeechAI, o que indica que o golpista também se aproveitou da popularidade de projetos ligados a inteligência artificial.

O mais provável é que o golpista tenha usado esses ativos para fazer o chamado "rug pull", ou puxada de tapete em português, que ocorre quando o criador do ativo espera ele atrair investidores e valorizar e então realiza os lucros, deixando os outros compradores no prejuízo. Por isso, é importante pesquisar a origem de cada projeto cripto antes de investir, buscando ativos seguros e com criadores identificados e respaldados no mercado.

