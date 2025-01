ETFs cripto: especialista prevê 50 novos lançamentos em 2025

Segundo as últimas previsões de Nate Geraci, presidente da ETF Store, o mercado de ETFs de cripto está prestes a crescer significativamente em 2025.

O histórico de Geraci em acertar suas previsões adiciona credibilidade considerável ao cenário cripto neste ano. Ele já previu com sucesso, por exemplo, a aprovação de ETFs de bitcoin e ether.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Nate Geraci: 50 novos ETFs de cripto chegando em 2025

A previsão de Geraci sugere que, em 2025, o tamanho dos ativos dos ETFs de bitcoin à vista superará o dos ETFs de ouro físico. Isso marca um grande marco na mudança contínua em direção aos ativos digitais como uma classe de investimento convencional.

Além disso, o especialista antecipa que pelo menos 50 novos ETFs relacionados ao mercado serão lançados em 2025. Esses fundos proporcionarão aos investidores exposição a várias criptomoedas.

Pelo menos 50 outros ETFs relacionados a cripto [serão] lançados, desde produtos baseados em opções (ETFs de call coberto, ETFs de resultado definido, etc.) até ETFs de ações denominados em bitcoin e ETFs de “títulos de bitcoin”, disse Geraci.

Geraci também espera que Solana e XRP recebam aprovação para listagens de ETFs à vista em 2025.

No entanto, segundo os analistas da Bloomberg Eric Balchunas e James Seyffart, um ETF de Litecoin ou Hedera é mais provável de receber aprovação da SEC antes de Solana ou XRP. Isso porque a SEC considerou Solana e XRP como valores mobiliários, mas excluiu Litecoin e Hedera dessa classificação.

Além disso, os analistas destacaram que Litecoin, por ser um fork do bitcoin, é considerado uma commodity. Isso pode significar que Litecoin receberá sua aprovação de ETF antes de Solana ou XRP.

Geraci também previu que a negociação de opções de ETF de ether à vista será aprovada em 2025. Isso permitirá que os investidores usem contratos de opções para proteger ou especular sobre os movimentos de preço do ether.

ETFs de bitcoin e ether prometem expandir acessibilidade em 2025

Outra previsão foi que os ETFs de bitcoin e ether à vista permitiriam resgate e criação em espécie. Esse mecanismo facilita a negociação eficiente e a liquidez.

Olhando para o futuro, Geraci destaca a aprovação dos ETFs de índice de cripto da Bitwise e Grayscale em 2025. Esse movimento deve tornar os investimentos em criptomoedas mais acessíveis a um público mais amplo.

Geraci também previu o lançamento do Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF, que manteria ações de empresas que adotam o “padrão bitcoin”.

“Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF, que possuiria ações de empresas que adotam o “padrão bitcoin”, será lançado e ultrapassará US$ 1 bilhão em ativos,” acrescentou Geraci.

A empresa de gestão de ativos Vanguard deve ceder e permitir que os clientes acessem ETFs de bitcoin e ether em 2025. A previsão surge enquanto a empresa tem consistentemente destacado seu compromisso com ativos tradicionais como ações, títulos e dinheiro.

*Matéria original por Luis de Magalhães no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok