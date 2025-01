Autor de Pai Rico, Pai Pobre ensina como ficar rico com bitcoin: “só os burros não conseguem”

Autor de um dos maiores best-sellers de finanças pessoais, Robert Kiyosaki chamou a atenção nas redes sociais recentemente ao afirmar que “as únicas pessoas que não conseguem enriquecer com bitcoin são burras”. O escritor disse que o bitcoin “tornou fácil ficar rico” e fez recomendações aos seus seguidores sobre como atingir a riqueza com investimentos na criptomoeda.

WHY I LOVE BITCOIN: As an old guy, you had to be very smart to get rich.

BITCOIN makes getting rich easy. All you have to do is buy one Satoshi and HODL.

The only people who cannot get rich with BITCOIN are STUPID.

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 15, 2025