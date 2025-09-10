Linea: criptomoeda estreia em queda no mercado após distribuição gratuita

A criptomoeda Linea estreou no mercado nesta quarta-feira, 10, em queda. O ativo conta com um blockchain específico e foi idealizada pela Consensys, uma das maiores empresas do mercado cripto. Antes de ser lançado nas corretoras, a criptomoeda também foi distribuída gratuitamente.

A operação é conhecida como airdrop, em que usuários que cumpriram determinados requisitos recebem uma quantidade correspondente da criptomoeda como recompensa. Segundo a Consensys, 85% de todas as unidades do ativo foram alocadas para serem distribuídas.

O ativo também conta com uma rede blockchain de mesmo nome e de segunda camada, ligada à Ethereum. A ideia é usar o projeto para desenvolver um fundo de investimentos que estimule tanto o novo ecossistema da Linea quanto o ecossistema tradicional, e maior, da Ethereum.

Segundo a Consensys, a criptomoeda não tem um uso para governança, ou seja, seus donos não poderão participar das decisões sobre o futuro do projeto. O ativo deverá ser usado principalmente para fins de recompensa, pagamento de taxas e para alimentar o fundo de investimentos.

O blockchain Linea existe desde 2023, mas ainda não contava com uma criptomoeda específica. Todas as decisões sobre o futuro do projeto serão tomadas por um consórcio de empresas, incluindo a Consensys e a Eigen Labs. O ativo foi divulgado como a "prata" da Ethereum.

Logo após o lançamento da criptomoeda, o blockchain acabou enfrentando problemas técnicos e chegou a ficar inoperante por algumas horas. Entretanto, o problema foi resolvido no mesmo dia e a rede segue em operação até o momento.

Apesar da ligação com uma empresa importante para o setor, a Linea chega ao mercado com um desempenho fraco. O ativo está na posição 228 em termos de capitalização total e opera com uma queda de mais de 20% no acumulado do seu primeiro dia de negociação.

Uma das possíveis causas para o desempenho ruim do ativo é o alcance ainda limitado no mercado. A maior parte das grandes corretoras de criptomoeda do mundo ainda não listaram a Linea, mas os responsáveis pelo projeto afirmam que essas listagens devem ocorrer em breve, o que pode ajudar o ativo a atrair mais investidores.

