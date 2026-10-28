Magnata cripto preso escreveu ao ator que o viverá em série na Netflix

Em cerca de três semanas, a Netflix deve lançar uma das primeiras dramatizações da saga da exchange de criptomoedas FTX desde que seu CEO, Sam “SBF” Bankman-Fried, foi declarado culpado e condenado à prisão.

Segundo uma reportagem da Vanity Fair publicada na quarta-feira, Anthony Boyle, o ator irlandês que interpreta SBF na série da Netflix ‘The Altruists’, contatou o ex-CEO na prisão por e-mail enquanto se preparava para o papel. Embora Boyle tenha dito que “prometeu a ele que não divulgaria nada”, Bankman-Fried teria respondido à maior parte das perguntas do ator antes do lançamento da série.

“Eu estava interessado no que levava alguém a se tornar o bilionário mais jovem do mundo”, disse Boyle, segundo a Vanity Fair. “Não estou realmente interessado em dinheiro, cripto ou finanças. A questão era: o que os leva a fazer as coisas que fazem?”

Com base em um trailer divulgado pela Netflix em 8 de outubro, a série parecia ser centrada no relacionamento entre Bankman-Fried e sua colega e namorada, Caroline Ellison, que chefiava o braço-irmão da FTX, a Alameda Research. SBF foi condenado por sete acusações criminais relacionadas ao uso indevido de fundos de clientes na FTX e sentenciado a 25 anos de prisão, enquanto Ellison foi libertada em janeiro após cumprir mais de um ano como parte de um acordo judicial com as autoridades dos EUA.

A ex-diretora de operações da FTX, Constance Wang, disse que a representação dos executivos na tela a “fez se sentir fisicamente mal”, acrescentando que SBF era mais “socialmente desajeitado” do que Boyle demonstrou.

Bankman-Fried já foi tema de cobertura de várias publicações e foi o tema do livro de Michael Lewis de 2023 Going Infinite. O documentário de Ben McKenzie, Everyone Is Lying to You for Money, incluiu uma entrevista de 2022 com o ex-CEO antes da derrocada da exchange, mas nenhuma outra dramatização significativa de SBF ou da FTX foi lançada nas telas ou na televisão até The Altruists.

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