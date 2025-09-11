Stablecoins podem derrubar modelos de negócio da Visa? Executiva da empresa diz que não

As stablecoins processaram mais de US$ 28 trilhões no último ano, valor superior ao da Visa e Mastercard juntas no mesmo período. Apesar disso, a Visa não enxerga nas criptomoedas que acompanham outros ativos, geralmente o dólar, uma concorrência. Para a gigante dos pagamentos, a tecnologia por trás das stablecoins, o blockchain, é na verdade uma fonte de “oportunidades infinitas” e “uma das melhores representações da estratégia da Visa”.

Em entrevista à EXAME, Catalina Tobar, head de growth products e parcerias de cripto para América Latina e Caribe na Visa, explicou que a jornada da Visa no universo blockchain se dá desde 2018 e que áreas de valor agregado da Visa, que incluem cripto e blockchain, são as que mais cresceram nos últimos anos.

“Somos um time de mais de 50 pessoas cuidando diretamente de iniciativas de cripto. O conceito de cripto não é um conceito novo para ninguém na Visa, temos times que, mesmo indiretamente, cuidam de cripto, como risco, marketing, consultoria e analytics”, disse.

A estratégia da Visa com cripto e stablecoins

“Cripto é uma das melhores representações da estratégia da Visa. Procuramos habilitar qualquer movimentação legítima de dinheiro. Queremos adaptar nossa rede para que o consumidor final tenha a melhor experiência de pagamento e a Visa continue como uma líder mundial nesse sentido”, acrescentou a executiva.

Sobre as stablecoins, Catalina disse que a Visa percebeu que este modelo de criptomoeda ganhou “muita relevância” entre o sistema financeiro tradicional e, nesse sentido, a empresa buscou se atualizar para fornecer soluções com stablecoins aos seus clientes, incluindo uma plataforma de tokenização de ativos.

“Mais recentemente, percebemos que as stablecoins tem ganhado muita relevância. Elas trazem toda a estabilidade do sistema financeiro tradicional, com um token respaldado por moeda fiduciária e, nesse respaldo, incluem alguns benefícios da tecnologia blockchain, como o compensação atômica, pagamentos 24/7, facilita pagamentos transfronteiriços e tem programabilidade. Tudo isso agiliza muitos dos processos que hoje não funcionam desse jeito”, disse.

No entanto, a executiva afirmou que a Visa não possui planos de criar sua própria stablecoin no momento:

“Até o momento a Visa não tem plano de lançar uma própria stablecoin. Por agora, nós focamos em disponibilizar isso para os clientes, para facilitar essa movimentação”.

Stablecoins não são concorrência para a Visa

Quando perguntada pela EXAME se o modelo de negócio da Visa que, hoje em dia, lucra de forma significativa com taxas sobre transações de pagamento, estaria ameaçado pela inovação das stablecoins, Catalina afirmou que a empresa está sempre disposta a repensar seus modelos de negócio.

“Sempre estamos repensando nossos modelos de negócio. A Visa tem muito a oferecer do que só uma plataforma de processamento de pagamento baseado em taxas. Estamos desenvolvendo novos serviços de valor agregado que continuarão sendo relevantes em um momento que pode ser protagonizado por modelos de negócio envolvendo stablecoins. O mundo está evoluindo e nossos negócios serão projetados para acompanhar esses novos modelos de negócio”, disse ela.

Segundo informações oferecidas pela assessoria da Visa, as áreas de valor agregado da empresa, em que cripto e blockchain está presente, são as que mais crescem nos últimos anos.

“Nossa visão é que as stablecoins abrem mais oportunidades para a Visa entrar em fluxos novos, e não concorrência. Então, olhamos as stablecoins como uma fonte de oportunidade para abrir novos horizontes e seguir fornecendo soluções de pagamentos, crescendo nossa rede para seguir sendo a melhor forma de pagar e receber pagamentos”, disse Catalina Tobar.

“Blockchain traz oportunidades infinitas, e ainda está cedo na jornada. Por isso, fazemos investimentos para seguir acompanhando essa jornada de evolução dos pagamentos”, acrescentou a executiva da Visa.

