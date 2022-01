LeBron James se une à corretora cripto para promover blockchain e Web 3.0

LeBron James, a estrela da NBA, fez parceria com a corretora de criptomoedas Crypto.com para apoiar o desenvolvimento de oportunidades de trabalho e educacionais focadas na Web 3.0, de acordo com a própria empresa.

Parte do programa envolve o ensino da tecnologia blockchain para crianças em idade escolar.

“Quero garantir que comunidades como a de onde venho não sejam deixadas para trás”, disse James em comunicado. “A tecnologia blockchain está revolucionando nossa economia, os esportes, o entretenimento, o mundo da arte e como nos relacionamos uns com os outros”.

Segundo o Akron Beacon Journal, portal de notícias da cidade natal de James, os alunos do programa “I Promise”, ou “Eu prometo” em português, aprenderão sobre a tecnologia blockchain e carreiras relacionadas, com especialistas fornecidos pela Crypto.com.

A Crypto.com comprou os direitos para o nome do Staples Center – casa do Los Angeles Lakers de James – no final do ano passado por 700 milhões de dólares. O local agora se chama Crypto.com Arena.

Muitas estrelas do esporte, como Steph Curry e Tom Brady, firmaram contratos de patrocínio com empresas de criptomoedas, mas no caso de LeBron James, a parceria é o seu primeiro grande contrato com uma empresa de criptomoedas.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

