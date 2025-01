Layer 2: descubra o que é esse importante conceito da tecnologia blockchain

Por Gabriel Fauth*

Com o crescimento explosivo do mercado de criptomoedas, um dos maiores desafios enfrentados pelos blockchains mais populares, como o Bitcoin e o Ethereum, tem sido a escalabilidade. É nesse cenário que surgem as soluções Layer 2, trazendo inovação, eficiência e potencial para revolucionar o uso das redes blockchain. Mas o que exatamente são as moedas Layer 2 e por que elas são tão importantes?

Em termos simples, as soluções Layer 2 são redes ou tecnologias construídas sobre um blockchain principal (conhecida como Layer 1) com o objetivo de melhorar a capacidade de processamento, reduzir custos de transação e aumentar a velocidade das operações. Pense na Layer 1 como a "rodovia principal" e na Layer 2 como "vias alternativas" que ajudam a aliviar o tráfego, tornando todo o sistema mais eficiente.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

O blockchain Layer 1 (como o Ethereum ou o Bitcoin) é responsável por garantir segurança, descentralização e imutabilidade, mas, muitas vezes, sofre com limitações de escalabilidade. A Layer 2 atua como um complemento, processando transações fora do blockchain principal e registrando apenas o essencial na rede original, economizando recursos.

De onde surgiram as Layers 2?

O conceito de Layer 2 surgiu como resposta à crescente demanda por escalabilidade nas redes blockchain. Quando redes como o Bitcoin e o Ethereum começaram a ganhar popularidade, tornou-se evidente que elas não conseguiam lidar com o grande volume de transações de maneira eficiente.

Quer saber as novidades que mexem com o mercado cripto? Assine a newsletter do Future of Money!

Um exemplo clássico foi a sobrecarga da rede Ethereum em 2017, durante o "boom" das ICOs e do jogo CryptoKitties. As altas taxas e a lentidão nas confirmações deixaram claro que os blockchains precisavam de uma solução para suportar o aumento da demanda.

Desde então, tecnologias Layer 2 foram desenvolvidas para solucionar esses problemas e só agregam valor ao Ethereum. Alguns dos exemplos mais conhecidos incluem:

Lightning Network (Bitcoin): Permite transações instantâneas e baratas fora do blockchain principal do Bitcoin.

Optimistic Rollups e ZK Rollups (Ethereum): Tecnologias que processam transações em lotes fora do blockchain principal e depois registram apenas os resultados compactados na rede Ethereum.

Para que servem as moedas Layer 2?

As moedas ou tokens associados a projetos Layer 2 têm múltiplas funções dentro dessas redes. Além de serem usados para pagar taxas de transação na camada Layer 2, eles também podem desempenhar papéis importantes em governança, staking e incentivo econômico.

Por exemplo:

MATIC (Polygon): Uma das soluções Layer 2 mais populares, o Polygon oferece escalabilidade para o Ethereum, reduzindo custos e acelerando transações. Seu token, MATIC, é utilizado para governança, staking e pagamento de taxas na rede.

Outro exemplo é o ARB (Arbitrum) e OP (Optimism): Tokens de projetos Layer 2 que ajudam a alavancar a experiência dos usuários no ecossistema Ethereum.

Os benefícios das soluções Layer 2 incluem taxas mais baixas, já que processam dados fora da rede principal, maior velocidade nas transações, proporcionando uma experiência mais fluida, especialmente para aplicativos descentralizados (dApps), maior escalabilidade, suportando um número significativamente maior de transações e, ao mesmo tempo, preservando a descentralização ao herdar a segurança do blockchain principal.

As soluções Layer 2 são fundamentais para o crescimento do ecossistema blockchain e para torná-lo mais acessível ao público em geral. Sem elas, os blockchains enfrentariam gargalos de escalabilidade, limitando seu uso a nichos específicos.

Em um mundo onde a adoção de criptoativos cresce a cada dia, as tecnologias Layer 2 são a ponte para um futuro onde transações rápidas, baratas e seguras possam beneficiar desde grandes corporações até o usuário comum.

Se os blockchains Layer 1 foram a base para o mundo cripto, as Layers 2 são o próximo passo lógico para um ecossistema verdadeiramente global e eficiente.

*Gabriel Fauth é operador de mercados futuros há 7 anos e é um dos contribuidores de análises e avaliações de mercado na comunidade do TradingView. O TradingView é uma ferramenta de gráficos para execução e análise do mercado, além da maior rede social para investidores e Traders.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok