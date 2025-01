Criptomoeda meme de Trump é positiva ou negativa para o setor? Veja opiniões do mercado

O lançamento de uma criptomoeda meme pelo presidente dos Estados Unidos é o tipo de anúncio que pareceria impossível há alguns anos. Mas foi exatamente isso que Donald Trump fez na última sexta-feira, 17, com a TRUMP, a sua memecoin oficial. Desde então, o ativo já atraiu bilhões em investimentos. E pegou o mercado de surpresa.

Dados da plataforma CoinGekco indicam que a criptomoeda meme soma uma capitalização de mercado de mais de US$ 8 bilhões, figurando entre as 30 maiores do mercado. Ao mesmo tempo, ela tem apresentado uma volatilidade típica das memecoins, registrando movimentos intensos de queda e alta, chegando a cair mais de 50%.

Apesar de ter sido bem-recebida por investidores entusiasmados com as possíveis políticas que Trump deve adotar para cripto, o projeto também recebeu críticas. Para alguns, ele ilustra exatamente os problemas que o setor ainda precisa solucionar para atingir um público maior e ter uma adoção em massa da sua tecnologia.

Efeitos para cripto

Como ponto positivo sobre o projeto, Fábio Plein, diretor da Coinbase para as Américas, afirma que "acreditamos que memecoins representam inovação e criatividade, e são importantes para a integração de mais pessoas ao ecossistema cripto. Elas permitem que mais usuários tenham liberdade de escolha de investimentos e contribuem com o cenário de desenvolvimento do setor".

Mas também há aspectos negativos, Rony Szuster, especialista em ativos digitais do Mercado Bitcoin, comenta que "existem desafios importantes a serem considerados. O sucesso inicial da memecoin pode estimular movimentos puramente especulativos, que frequentemente resultam em volatilidade extrema e prejuízos para investidores menos experientes".

"A estrutura centralizada do $TRUMP, com 80% dos tokens controlados por uma única entidade, também levanta questões sobre transparência e governança, potencialmente enfraquecendo a confiança de parte da comunidade cripto, que valoriza a descentralização como um princípio fundamental. Além disso, o envolvimento de figuras políticas em projetos cripto pode politizar o mercado, gerando percepções polarizadas que poderiam limitar a adoção entre certos grupos", diz.

Como pontos positivos, ele vê o lançamento como um "momento simbólico" que "oferece um aumento expressivo na visibilidade do mercado cripto" devido ao envolvimento de Trump".

"O lançamento reflete tanto o potencial transformador quanto os riscos inerentes ao mercado cripto. Ele simboliza a convergência entre inovação tecnológica e mudanças culturais e econômicas profundas, mas também alerta para a importância de uma abordagem responsável e bem informada por parte de investidores e reguladores", avalia.

Já Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio, avalia que ainda não é possível medir o impacto total da criptomoeda de Trump para o mercado: "Só vamos ter mais clareza à medida que Trump e sua administração executar as promessas do período eleitoral relacionadas às criptomoedas".

Mesmo assim, ela considera que "Donald Trump já mostrou que entende a cultura cripto e agora, sabe como manipular as narrativas de atenção, como as memecoins. Apesar da TRUMP ser uma criptomoeda lançada pelo presidente de uma grande potência global, ela continua sendo uma memecoin, baseada puramente em especulação e sem fundamentos sólidos".

Para Kais Altabbaa, analista da Bitget, "o lançamento da criptomoeda meme associada a Donald Trump traz maior visibilidade ao mercado cripto, atraindo novos investidores e popularizando os ativos digitais. Esse é o lado positivo. No entanto, também reforça a especulação e a volatilidade, podendo afastar investidores mais conservadores e desviar o foco das utilidades reais da tecnologia blockchain".

Investir em TRUMP?

Danilo Matos, especialista da NovaDAX, explica que as memecoins são "criptomoedas que geralmente se baseiam em memes ou temas populares da cultura da internet. Essas moedas muitas vezes têm nomes engraçados e são

promovidas de forma viral nas redes sociais, aproveitando o poder do entretenimento para ganhar popularidade e desviar o foco sobre a alta volatilidade e risco elevado".

"Com uma proposta que mistura entretenimento e apoio político, a memecoin TRUMP chegou a atingir a marca de US$ 75, antes de apresentar uma correção de mais de 60% em poucas horas. Apesar das advertências de que o token não deve ser encarado como um investimento, milhares de pessoas têm negociado a moeda, gerando debates sobre os limites e oportunidades das memecoins no mercado", pontua.

O analista destaca que 80% de todas as unidades do ativo estão sob posse da empresa CIC Digital, ligada a Trump, o que significa um "lucro dominado majoritariamente por Donald Trump e suas associações". Ao mesmo tempo, essas unidades deverão ser liberadas aos poucos nos próximos três anos, evitando golpes comuns com criptomoedas meme em que há uma venda repentina e maciça de unidades para que os criadores lucrem e os investidores amarguem prejuízos.

Para Matos, "a criptomoeda meme do presidente deve ser encarada com cautela, pois a concentração de uma parcela tão grande dos tokens nas mãos de entidades relacionadas ao criador do projeto gera desconfiança, onde qualquer movimentação dessas participações impacta diretamente o preço".

Na mesma linha, Ana de Mattos, da Ripio, avalia que a volatilidade do ativo tem sido "fora do normal, mesmo para o mercado cripto, que é intrinsecamente volátil". "Há a impressão de que o preço desse token estará diretamente vinculado às decisões e declarações do governante, o que pode trazer muita volatilidade", pontua.

"Não invista no hype com dinheiro que não pode se dar ao luxo de perder. Se decidir participar, aplique estratégias de gerenciamento de risco e limite de perdas. Ao ganhar uma quantia, realize lucros. O gerenciamento de risco é essencial para surfar o hype", aconselha.

Altabbaa, analista da Bitget, diz que "de forma geral, memecoins sāo ativos recomendados a investidores com maior tolerância ao risco, já que nāo possuem fundamentos tāo sólidos e, por consequência, suas análises técnicas sāo difíceis de serem feitas. Se optar por investir, faça isso com uma pequena parcela do capital que esteja disposto a perder, utilize exchanges confiáveis, e evite seguir o hype sem uma análise cuidadosa".