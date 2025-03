Lagarde quer lançar Euro Digital até outubro de 2025: "Importância fundamental"

A presidente do BCE (Banco Central Europeu) Christine Lagarde afirmou nesta segunda-feira, 10, que pretende lançar o Euro Digital até outubro de 2025. O projeto de CBDC (moeda digital de banco central, em tradução) tem avançado em um ritmo lento, mas ela pretende acelerar a iniciativa.

Durante uma coletiva de imprensa, Lagarde destacou que o projeto conta com um "time muito bom, que está focado em acelerar o ritmo e, espero, conversar com todos os envolvidos no projeto, ou seja, o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia".

O objetivo, destacou, é que o BCE consiga "eventualmente não encerrar o projeto, mas sim transformar esse Euro Digital em uma realidade". Lagarde defende ainda que isso deveria ocorrer em 2025, mas não deu detalhes sobre o que seria exatamente lançado e o nível de acesso para a população.

A presidente do BCE disse que a CBDC tem uma "importância fundamental. Para os que duvidam ou são céticos em relação ao projeto, ele agora parece ser ainda mais relevante e imperativo do que antes, tanto no nível de atacado quanto no nível de varejo".

Apesar do objetivo de Lagarde de acelerar o desenvolvimento do Euro Digital, o projeto tem enfrentado resistências de políticos europeus. Segundo a Reuters, há um receio na União de Europeia de deixar o projeto nas mãos do BCE após um caso recente de queda de um sistema de pagamentos administrado pelo banco.

O BCE afirmou recentemente que o Euro Digital vai se basear em um sistema de pagamentos instantâneos e deverá se concentrar em transações de menor valor. A emissão da versão digital da moeda europeia dependerá da aprovação de uma lei específica e da autorização das autoridades da União Europeia.

Recentemente, a autarquia divulgou um relatório em que destacou a intenção de impulsionar o desenvolvimento de uma infraestrutura em blockchain para pagamentos digitais em toda a Zona do Euro. Uma parte do projeto envolverá a criação do Euro Digital.

Na prática, a Europa está atrás de outras regiões e países que contam com projetos de CBDC mais avançados, como a China e a Índia. O Brasil também está à frente, continuando o desenvolvimento do Drex. Já nos Estados Unidos, o governo Trump decidiu proibir o desenvolvimento de CBDCs.

