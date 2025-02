BCE avança em criação de infraestrutura blockchain para pagamentos digitais

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou na última quinta-feira, 20, uma nova iniciativa para impulsionar o desenvolvimento de uma infraestrutura em blockchain para pagamentos digitais na Zona do Euro. A ideia é que o projeto seja dividido em duas partes, incluindo a criação do Euro Digital, projeto de CBDC (moeda digital de banco central) europeia.

De acordo com a autarquia, a primeira fase do projeto se concentrará no desenvolvimento de uma plataforma de pagamentos que permita a interoperabilidade entre sistemas já utilizados na Zona do Euro. A ideia é concentrar operações que, hoje, são realizadas em plataformas separadas.

A segunda fase envolverá a implementação de um sistema de transações em blockchain e com uma CBDC. Entretanto, o BCE destacou que esse projeto é "mais integrado e de longo prazo", o que indica que o lançamento dessa plataforma deve demorar mais tempo.

A avaliação do BCE é que inovações como a tecnologia blockchain devem fornecer a infraestrutura necessária para a criação de um sistema de pagamento continental, em toda a Europa, e de forma rápida e segura, o que ainda não existe. Com isso, a tecnologia vai "moldar o futuro" do sistema financeiro europeu.

O BCE também incluiu o projeto como parte da sua meta mais ampla de desenvolver um mercado comum para a circulação de capitais em toda a Europa. A ideia é reforçar a autonomia e soberania monetária da região, reduzindo a dependência de sistemas estrangeiros.

O Euro Digital começou a ser desenvolvido pelo BCE em 2021, mas tem avançado lentamente. A autarquia apenas começou a efetivamente caminhar para a criação da versão digital do euro em 2023 e ainda não realizou a emissão de uma versão piloto da moeda digital.

Informações compartilhadas pelo BCE indicam que o banco central ainda está em fase de discussões com empresas e governos para avaliar o desenvolvimento do projeto. Sem dar mais informações concretas, a autarquia afirmou nesta semana que divulgará um cronograma "no momento certo".

Com isso, a Europa está atrás de outras regiões e países que contam com projetos de CBDC mais avançados, como a China e a Índia. O Brasil também está à frente, continuando o desenvolvimento do Drex. Já nos Estados Unidos, o governo Trump decidiu proibir o desenvolvimento de CBDCs.

