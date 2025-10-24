Investidor com lucro de R$ 2,3 bilhões movimenta bitcoins pela 1ª vez em 14 anos

Um investidor anônimo movimentou na última quinta-feira, 23, parte das suas unidades de bitcoin que estavam paradas há 14 anos. E, agora, a figura misteriosa conta com um lucro significativo, de US$ 442 milhões (R$ 2,3 bilhões, na cotação atual) após anos de valorização da criptomoeda.

A movimentação foi identificada por plataformas de monitoramento de redes blockchain. Ao todo, o investidor conta com 4 mil unidades da criptomoeda que não eram movimentadas desde 2011. Entretanto, a transferência registrada nesta semana envolveu apenas parte dos ativos.

O investidor teria transferido 150 unidades de bitcoin, avaliadas em US$ 16,6 milhões, para outra carteira digital. De acordo com a plataforma de análises LookOnChain, os ativos teriam sido obtidos por meio do processo tradicional de mineração da criptomoeda.

As criptomoedas teriam sido mineradas em 2009, pouco depois da própria criação do ativo. À época, a mineração era uma atividade relativamente barata e que poderia ser feita inclusive de forma individual. Ao mesmo tempo, a criptomoeda quase não tinha valor naquele momento.

As unidades de bitcoin acabaram sendo reunidas em uma única carteira digital em 2011 e ficaram paradas desde então. A tecnologia blockchain permite monitorar as transferências, os endereços de origem e destino e as quantidades transferidas nas operações.

Entretanto, a tecnologia não fornece informações suficientes para determinar a identidade do dono das criptomoedas. Em geral, movimentações de ativos parados há muitos anos podem envolver três causas diferentes. Uma delas é a mera reorganização de ativos em outra carteira digital.

Outra possibilidade seria um teste para avaliar se o acesso à carteira digital ainda é viável, abrindo espaço para transferências futuras de valores mais expressivos. Nesse caso, o movimento poderia anteceder uma venda das unidades de bitcoin para a realização de lucros.

Considerando o valor da criptomoeda na época em que as unidades foram obtidas, o investidor teria um lucro praticamente equivalente ao valor total dos ativos. Recentemente, investidores mais antigos do projeto também venderam unidades paradas há anos para embolsar lucros.

