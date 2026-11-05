IA é um risco que foi subestimado e pode ser catastrófico para o bitcoin, diz especialista

O impacto da inteligência artificial na segurança do bitcoin é algo que foi subestimado, na opinião de Felipe Sant'Ana, cofundador da Paradigma. Para Sant'Ana, há uma chance pequena, mas real, de ataques hackers com IA trazerem um risco existencial para a criptomoeda a menos que algo seja feito do ponto de vista de avanço na cibersegurança.

"IA é um risco que foi subestimado e há um cenário em que isso pode ser catastrófico para o bitcoin. Um bug explorado por um agente mal intencionado é algo possível e muito negativo", afirma o especialista.

De acordo com Sant'Ana, o risco quântico não foi embora, mas é mais difícil entender do que o da IA e não tão premente. "Bancos, cadeias de supermercados e corretoras de criptomoedas já estão sendo atacadas com IA", destaca.

IA é mais grave do que risco quântico

Além disso, o cofundador da Paradigma argumenta que o risco quântico é algo que os especialistas já possuem um caminho para resolver, ao passo que a IA é menos clara.

Ele citou como exemplo o caso do ataque hacker que drenou fundos de carteiras físicas de criptomoeda da Coldcard por conta de uma vulnerabilidade na randomização de senhas dos dispositivos.

"As pessoas ficam mais receosas de investir nesse cenário. O percentual de pessoas que terão bitcoin em autocustódia atingiu seu pico e acho que vai cada vez mais ter gente com bitcoin em ETFs e corretoras", avalia.

Sant'Ana falou durante painel no evento OranjeBTC Summit 2026.

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