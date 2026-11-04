Hacker do Mercado Bitcoin conseguiu vender R$ 57,5 milhões do roubo, diz Arkham

Crédito em criptomoedas: solução permite obter empréstimo em reais usando bitcoin ou ethereum como garantia. (Mercado Bitcoin/Divulgação)
Editor do Future of Money
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 18h25.
A empresa de análise blockchain, Arkham Intelligence, afirmou que o hacker responsável pelo ataque à corretora brasileira, Mercado Bitcoin, conseguiu vender US$ 10,55 milhões, o equivalente a R$ 57,5 milhões, na criptomoeda ether.
Enquanto isso, uma operação de US$ 650 mil, que visava converter os ativos em bitcoin por meio de uma ponte entre blockchains, parece ter sido interrompida.
De acordo com a Arkham, US$ 13,3 milhões foram transferidos para novas carteiras em 115 transferências."No último dia, US$ 13,26 milhões em tokens e ETH saíram de carteiras identificadas em direção a 23 endereços externos, sendo 22 deles novos", declarou a empresa de rastreamento. Essas transferências não significam vendas.
Posteriormente, os tokens roubados foram trocados por 4.605 ETH em 338 trocas e essas criptomoedas ether foram vendidas por US$ 10,55 milhões.
Agora, a carteira do criminoso possui US$ 29,8 milhões em criptoativos, sendo US$ 8,9 milões em ether, US$ 8,5 milhões em bitcoin, US$ 5 milhões na stablecoin USDT, US$ 3 milhões na stablecoin USDC e US$ 1,5 milhão em PAX Gold, além de posições menores em ribus e outros ativos.
Segundo a Arkham, US$ 11,1 milhões foram congelados em USDT, Pax Gold, USDT0, Tether Gold e outros tokens.
Mais de 48 horas desde o ataque hacker, a plataforma do Mercado Bitcoin continua fora do ar nesta quarta-feira, 4.
No último pronunciamento, a exchange afirmou que os ativos dos clientes estão garantidos e não serão afetados.“O trabalho de rastreamento e bloqueio dos ativos continua, em várias frentes. Estamos atuando junto a protocolos e corretoras globais para identificar e congelar recursos ligados ao ataque, além de solicitar o bloqueio de endereços em outros serviços onchain", declarou a corretora.
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