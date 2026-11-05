Volume de compras de bitcoin no Itaú subiram 3 vezes depois da eleição

O head de ativos digitais do Itaú, Guto Antunes, afirmou que o volume de compras de bitcoin dos clientes do banco aumentou em três vezes logo depois do resultado das eleições no Brasil.

Antunes disse que se surpreendeu ao perceber que os clientes estavam dolarizando o patrimônio, mas não com o dólar ou com stablecoins que acompanham o dólar, e sim com o bitcoin, uma vez que a criptomoeda é denominada na divisa dos Estados Unidos.

"Depois das eleições muita gente fez hedge em dólar usando bitcoin", disse Antunes durante painel no OranjeBTC Summit 2026.

Ao lado dele, Douglas Corazza, responsável pela área de produtos digitais da Bradesco Custódia e Serviços Financeiros, falou sobre futuras iniciativas dos bancos com cripto.

Tanto o Itaú quanto o Bradesco estudam a possibilidade de oferecer empréstimos usando bitcoin como garantia. "O mercado amadurece e nós amadurecemos junto", resumiu Corazza.

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