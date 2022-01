JPMorgan prevê aumento na adoção das criptomoedas ao longo de 2022

Os mercados e a indústria de criptomoedas estão preparados para receber uma maior aceitação dos principais investidores e empresas este ano, escreveu o analista de Equity Research do JPMorgan, Kenneth Worthington, em nota aos clientes do banco na última sexta-feira, 7.

O JPMorgan vê no ano de 2022 o potencial de ser “o ano das pontes entre blockchains (que irão gerar maior interoperabilidade entre várias redes) ou o ano da tokenização financeira”.

Em relação ao bitcoin, o JPMorgan diz que a moeda é “particularmente bem projetada como uma reserva moderna de valor, e o design forte contribuiu para o aumento da confiança e do valor”. No entanto, o bitcoin ainda fica aquém de outras reservas de valor, incluindo o ouro, por conta de seu histórico ainda curto, de acordo com Worthington.

Além disso, a alta volatilidade do bitcoin provavelmente não o tornará uma boa moeda, pois isso “poderia prejudicar a criptomoeda como meio de troca, como unidade de conta e como padrão para pagamentos, as outras funções reconhecidas do dinheiro”. No entanto, as preocupações com a volatilidade não impediram que o preço do bitcoin subisse exponencialmente em seus anos de existência, acrescentou.

Enquanto isso, as ações da Coinbase, uma corretora de criptomoedas, “ainda são uma boa compra” para os investidores, pois a empresa se beneficia do crescimento de toda a indústria de criptomoedas, escreveu Worthington.

No início desta semana, o Goldman Sachs disse aos seus clientes que “hipoteticamente, se a participação do bitcoin no mercado de 'reserva de valor' aumentasse para 50% nos próximos cinco anos (sem crescimento na demanda geral por reservas de valor), seu preço subiria para pouco mais de 100 mil dólares, com um retorno anual de 17-18% (contando com o crescimento da oferta de bitcoin ao longo do tempo).

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

