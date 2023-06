Investidores do bitcoin estão se preparando para nova alta, aponta relatório

Apesar de ter tido um forte movimento de alta na última semana e acumular mais de 80% de valorização em 2023, o bitcoin ainda pode subir mais no próximo mês. É o que aponta um estudo realizado pela empresa Matrixport e divulgado nesta quarta-feira, 28. Atualmente, a criptomoeda está na casa dos US$ 30 mil.

Entretanto, de acordo com o estudo, essa alta não envolve apenas o momento do mercado, mas sim uma tendência que o ativo tem apresentado na última década de valorizar no mês de julho. O levantamento mostra um ganho médio de 11% nesse mês, com desempenhos positivos em sete dos últimos dez anos.

Por isso, a expectativa da Matrixport é que o bitcoin mantenha essa tendência sazonal e tenha mais um mês de julho de crescimento. Considerando apenas os últimos três anos, os ganhos foram de, respectivamente, 27%, 20% e 24%. Ao mesmo tempo, as tendências sazonais para os meses posteriores não costumam ser muito positivas.

"Enquanto o verão [no Hemisfério Norte, que ocorre ao mesmo tempo do inverno no Brasil] tende a ser um período de consolidação para o bitcoin, um julho forte tende a ser seguido por um agosto medíocre e uma liquidação em setembro", explicou Markus Thielen, chefe de pesquisa da Matrixport.

Nesse sentido, a empresa já relatou sinais de que os investidores da criptomoeda estão se preparando para esse movimento de alta em julho. A expectativa atual da empresa é que o ativo suba para US$ 35 mil no próximo mês e então sofra um movimento de venda subsequente, chegando a US$ 30 mil.

Para o restante do ano, a empresa projeta que o bitcoin terá um novo movimento de alta, atingindo níveis superiores a US$ 40 mil. A previsão atual da Matrixport é que a maior criptomoeda do mercado encerre o ano de 2023 na casa dos US$ 45 mil, mostrando o espaço para novas altas.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Alta do bitcoin

A maior criptomoeda do mercado acumula uma valorização de mais de 80% em 2023. A maior parte dessa alta está ligada à mudança de perspectivas sobre o ciclo de alta de juros dos Estados Unidos. No começo do ano, o mercado passou a projetar um ciclo mais suave, com os juros subindo menos, o que beneficiou diferentes classes de ativos.

O bitcoin também foi beneficiado pela falência de bancos regionais nos EUA, que não apenas reforçaram as previsões de um ciclo de juros mais leve no país como deram peso à tese de que a criptomoeda seria uma reserva de valor e alternativa segura para o mercado tradicional.

Já nas últimas semanas, o ativo conseguiu superar um período de lateralização e superou a casa dos US$ 30 mil. O movimento ocorreu devido ao otimismo dos investidores após diversos agentes importantes do mercado - como a BlackRock - anunciarem projetos envolvendo o bitcoin.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok