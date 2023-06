Gigantes do mercado financeiro seguem BlackRock e solicitam registro para ETFs de bitcoin

Pelo menos duas empresas de investimento fizeram novos pedidos de registro para lançamento de ETFs de bitcoin baseados no preço do bitcoin no mercado à vista, seguindo o movimento da gigante de investimentos, BlackRock, que apresentou um pedido semelhante para lançar o seu próprio ETF de bitcoin à vista em 15 de junho.

A WisdomTree, fundo de gestão de ativos sediado em Nova York, é a mais nova empresa de investimentos a fazer um pedido de registro para um ETF de bitcoin à vista.

De acordo com um pedido feito à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 21 de junho, a WisdomTree solicitou que a SEC permitisse que o seu "WisdomTree Bitcoin Trust" fosse listado na bolsa Cboe BZX sob o ticker "BTCW".

A WisdomTree já havia solicitado o registro de um ETF de bitcoin à vista duas vezes anteriormente. O primeiro pedido foi rejeitado pela SEC em dezembro de 2021. O segundo pedido foi rejeitado em outubro de 2022 por motivos semelhantes. O regulador financeiro citou preocupações relativas a possíveis fraudes e manipulação de mercado. No momento da publicação, a WisdomTree administra aproximadamente US$ 83 bilhões em ativos.

Uma das principais diferenças com o recente pedido da BlackRock à SEC é que ela propôs um "acordo de compartilhamento de vigilância" com os mercados futuros da Chicago Mercantile Exchange (CME).

A proposta da BlackRock cita a aprovação da SEC a um ETF de futuros de bitcoin pela empresa de consultoria de investimentos Teucrium. Essa decisão observou que a CME "monitora abrangentemente as condições do mercado de futuros e os movimentos de preços em tempo real e de forma contínua, a fim de detectar e prevenir distorções de preços, incluindo distorções causadas por esforços manipulativos."

A estratégia da BlackRock também foi adotada pela WisdomTree, cujo pedido afirma que a gestora também está disposta a entrar em um acordo de vigilância semelhante com "um operador de uma plataforma de negociação de bitcoin à vista com base nos Estados Unidos."

Menos de quatro horas depois de a WisdomTree apresentar seu pedido, a gestora de investimentos global Invesco "reativou" seu pedido para lançamento de um produto similar.

De acordo com o documento 19b-4 – que informa a SEC sobre uma proposta de mudança de regra – a Invesco solicitou que o regulador financeiro permitisse que seu produto “Invesco Galaxy Bitcoin ETF” fosse listado na bolsa Cboe BZX.

O documento observa que um ETF de bitcoin à vista que usa “guardiões profissionais e outros provedores de serviços” elimina a necessidade de os investidores confiarem em “veículos offshore vagamente regulamentados”, permitindo que eles “protejam mais prontamente seus principais investimentos em bitcoin.”

Embora a SEC ainda não tenha aprovado um único ETF de bitcoin à vista, o analista sênior de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas, disse que “a BlackRock deu uma nova vida à corrida” em resposta ao seu próprio tweet sobre o arquivamento da WisdomTree.

Fun fact: BlackRock's record of getting ETFs approved by the SEC is 575-1. That's another reason this is so big, they don't play around. https://t.co/f7YIhGRmLf

