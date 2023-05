Investidor vende R$ 10 milhões em Pepe e tem lucro de 1.000% com criptomoeda

Apesar da alta volatilidade, alguns investidores continuam tendo lucros significativos com o Pepe, uma criptomoeda meme lançada em abril deste ano. Em poucas semanas, o ativo conquistou uma legião de entusiastas e atraiu investidores que se identificaram com o projeto ou então buscam obter lucros significativos e rápidos com a moeda, o que nem sempre ocorre.

A LookonChain, uma plataforma de monitoramento de dados em blockchains, destacou nesta semana o comportamento de uma carteira da rede Ethereum autodenominada “Fundo BlackRock”, fazendo referência a uma das principais gestoras do mercado financeiro. Entre 21 de abril e 5 de maio, ela obteve um lucro de mais de 1.000% com compras e vendas de Pepe.

“A BlackRock Fund comprou 1 trilhão de PEPE (US$ 244 mil na época) a um preço médio de US$ 0,0000002431 em 21 de abril e vendeu todos os 1 trilhão de PEPE (US$ 2,63 milhões naquele momento) a um preço médio de US$ 0,000002627 em 5 de maio. O lucro é de [aproximadamente] US$ 2,39 milhões”, informou a Lookonchain em um post no Twitter.

Em outra publicação, a empresa de monitoramento acrescentou que, por uma razão misteriosa, “percebemos que o BlackRock Fund retirou 1,27 trilhão de PEPE (US$ 1,98 milhão) da Binance para quatro endereços duas horas atrás [na madrugada do dia 18 de maio]". O valor não considera o lucro anterior da carteira, mas o movimento pode indicar uma nova venda.

Ávidas pela chance de lucro através da volatilidade das criptomoedas meme, algumas baleias - como são conhecidos os grandes investidores - aproveitam o ganho obtido em um token para abocanharem outro. Foi o que fez uma baleia do Pepe recentemente ao se desfazer do ativo para comprar unidades do TURBO, outra moeda digital em alta no momento.

Ganhos com o Pepe

Nem sempre os investidores têm lucro ao se desfazer da criptomoeda. Dados do blockchain mostram que um investidor que havia comprado 1,33 trilhão de Pepe no dia 13 de maio, vendeu todas as suas moedas no último domingo, 22. Na operação, ele teve prejuízo de aproximadamente R$ 100 mil.

Anteriormente, segundo o Lookonchain, o mesmo investidor havia lucrado R$ 11 milhões com a mesma criptomoeda-meme. O lucro milionário foi possível com a compra de 2,24 trilhões de PEPE por 26 ETH. O investidor depois conseguiu vender as mesmas criptomoedas por 1.219 ETH, ou R$ 11 milhões segundo o Índice de Preço do Ethereum.

Outro grande investidor também se desfez de suas unidades de PEPE. Dados do Spot on Chain mostram que no último final de semana, o endereço “paperworldorder.eth” vendeu 3,1 trilhões de unidades de PEPE. O investidor conseguiu um lucro de cerca de R$ 9,7 milhões com as criptomoedas, que havia comprado entre os dias 17 e 18 de abril. No entanto, ele ainda manteve 600 bilhões de PEPE em sua carteira.

Inspirado em um meme do sapo Pepe The Frog, a criptomoeda Pepe não teve seus criadores revelados, o que faz com que especialistas acendam um alerta para o cuidado necessário antes de investir neste universo, podendo resultar em perdas significativas.

