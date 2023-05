Blockchain BNB Chain anuncia atualização para aumentar velocidade e segurança

O blockchain BNB Chain deverá passar por uma nova atualização, prevista para o dia 11 de junho, de acordo com desenvolvedores que atuam no projeto. Atualmente, a rede é a maior do mercado em número de carteiras ligadas a ela, como apontam os dados da plataforma de inteligência de mercado Nansen.

O conjunto de mudanças foi apelidado de Luban e reúne três "propostas de evolução" da rede, voltadas para dar mais velocidade e segurança para os usuários do projeto. As propostas escolhidas foram as BEPs 126, 174 e 221. A atualização ocorrerá quando for gerado o bloco número 29.020.050.

A BEP-126 vai introduzir um mecanismo de "finalidade rápida" para o blockchain. Com ele, será impossível reverter a criação de um bloco depois que ele é finalizado na rede, o que dificulta possíveis tentativas de reorganização e alteração da rede, dos seus blocos ou dos dados armazenados neles.

Já a segunda proposta, a BEP-174, introduzirá um "gerenciamento de retransmissores entre blockchains". O objetivo é reduzir uma série de problemas de segurança na ponte BSC Bridge, que conecta o BNB Chain com outras redes do mercado. Ataques em pontes foram frequentes em 2022 e levaram a perdas milionárias por investidores.

De acordo com a proposta, os retransmissores atuam no momento como mensageiros que ajudarão a transferir tokens entre diferentes redes por meio de pontes. A ideia é que eles consigam garantir que a transação ocorra de forma segura e sem problemas. A novidade será a introdução de "gerentes" desses retransmissores.

Os gerentes serão escolhidos a partir da governança do blockchain, por votos e consenso entre usuários. Eles serão responsáveis por gerenciar o registro dos retransmissores e facilitar a remoção e adição de retransmissores em possíveis momentos de crise, como tentativas de ataque.

Já o BEP-221 vai introduzir um sistema com um novo contrato inteligente que usa a tecnologia CometBFT. A partir disso, será possível verificar blocos específicos de outras redes que sejam compatíveis com a tecnologia, também permitindo a transferência de dados entre eles.

Qual o tamanho do BNB Chain?

Dados da Nansen mostram que, atualmente, o BNB Chain possui o maior número de endereços ativos, que realizaram ao menos uma transação após serem criados. São 12,2 milhões de endereços considerando os dados do mês de maio, e com um crescimento de 6,7% na comparação com abril.

O blockchain foi criado pela Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, mas atualmente opera de forma independente da exchange. Ele é usado para a criação e funcionamento de projetos ligados às finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês), com um sistema de contratos inteligentes.

Além disso, a rede possui uma criptomoeda própria, o bnb, atualmente, ela é a quarta maior criptomoeda em capitalização de mercado, de acordo com dados do CoinGecko. No momento, ela opera em queda de 0,9%, em linha com o setor, e está cotada a US$ 306,06, acumulando perda de 2,7% em sete dias.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok