Investidor perde R$ 140 milhões em criptomoedas após errar transferência

Um investidor revelou em uma publicação no X, antigo Twitter, que perdeu US$ 25 milhões (R$ 144 milhões, na cotação atual) em criptomoedas. Entretanto, os ativos não foram roubados. Na verdade, o próprio usuário foi o responsável pela perda após cometer um erro milionário.

O usuário, que não revelou o próprio nome, revelou que o erro ocorreu quanto ele iria fazer uma transferência de unidades de tokens ezETH, que são correspondentes a uma mesma quantidade de unidades de ether que ficam bloqueadas pelo usuário no projeto Renzo.

O Renzo realiza o chama restaking, ou seja, um usuário envia uma determinada quantia de ethers para o projeto e a iniciativa realiza o staking dessas moedas digitais na Ethereum, bloqueando-as na rede. Em troca, o usuário recebe uma quantia equivalente em tokens da iniciativa, o ezETH, e pode negociá-los no mercado.

Segundo o usuário, a ideia era enviar as criptomoedas para uma das suas carteiras pessoais. Entretanto, ele acabou digitando errado o endereço de destino dos ativos e os enviou para um módulo de segurança do projeto que impede novas movimentações, incluindo saques.



Na publicação, o investidor tentou pedir ajuda de outros usuários: "Para todos os hackers habilidosos e white hats por aí: perdi uma quantia significativa de fundos em um contrato inteligente e preciso urgentemente de ajuda para recuperá-los".

Ele ofereceu ainda uma recompensa equivalente a 10% do total dos ativos, ou cerca de US$ 2,5 milhões, para quem conseguir ajudá-lo. Entretanto, as respostas indicam que a situação está desfavorável para o investidor.

O motivo é que, segundo especialistas, só seria possível reaver os ativos caso a Renzo realizasse uma mudança no contrato inteligente que usa para gerir os seus módulos de segurança. Por isso, a recuperação das criptomoedas depende, no momento, da boa vontade da empresa.

Até o momento, a Renzo não se pronunciou sobre o tema e o usuário não compartilhou atualizações sobre o caso, indicando que há chances dele ter perdido a quantia milionária de ativos para sempre.