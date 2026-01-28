Embraer bate recorde com carteira de encomendas de US$ 31,6 bilhões

A Embraer encerrou 2025 com a maior carteira de pedidos de sua história: US$ 31,6 bilhões. O crescimento foi de 20% em relação a 2024, e os resultados foram impulsionados por novas encomendas em todos os segmentos da companhia.

A fabricante entregou 244 aeronaves no ano, aumento de 18% em comparação a 2024. Só no quarto trimestre foram 91 entregas, avanço de 21% sobre o mesmo período do ano anterior.

Na Aviação Comercial, a carteira alcançou US$ 14,5 bilhões, alta de 42% em 12 meses. Foram 78 aeronaves entregues, dentro da previsão da companhia. Destacam-se contratos com TrueNoord, Helvetic Airways e Air Côte d’Ivoire, além da renegociação com a Azul, que reduziu seu pedido firme de 51 para 25 unidades do modelo E195-E2.

Na Aviação Executiva, a empresa atingiu US$ 7,6 bilhões em pedidos, o maior volume histórico do setor. Foram 155 jatos entregues em 2025, recorde absoluto da divisão.

Em Defesa & Segurança, a carteira somou US$ 4,6 bilhões, com destaque para novos contratos dos modelos KC-390 Millennium e A-29 Super Tucano, que somam 33 e 31 pedidos firmes, respectivamente.

Expansão global e novos investimentos

No segmento de Serviços & Suporte, a carteira atingiu US$ 4,9 bilhões, crescimento de 7% no ano, impulsionado por contratos de manutenção e suporte técnico.

Durante o quarto trimestre, a Embraer iniciou a construção de uma nova unidade de Manutenção, Reparo e Overhaul (MRO) no Texas, com previsão de inauguração em 2027. O espaço aumentará em 50% a capacidade de atendimento aos E-Jets nos Estados Unidos.

Também em dezembro, a empresa anunciou acordo para fabricação de aeronaves na Índia, ampliando a presença internacional da indústria brasileira.

Segundo a Embraer, os resultados refletem a consolidação da base de clientes, a busca por aeronaves mais eficientes e a estratégia de diversificação de negócios.