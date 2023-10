Investidor perde R$ 3 milhões em criptomoedas com golpe do "endereço envenenado"

Um investidor revelou no último dia 8 de outubro que foi alvo de um golpe que tem ganhado popularidade no mercado de criptomoedas: o "endereço envenenado". Graças à fraude, o usuário San Mao disse no X, antigo Twitter, que teve uma perda de cerca de R$ 3 milhões.

Mao falou sobre o golpe em uma publicação nas redes sociais. Segundo ele, a operação que ele estava realizando no momento da fraude era uma transferência de fundos entre uma carteira digital de sua propriedade e o seu endereço de carteira na corretora de criptomoedas Binance.

O investidor teria, então, digitado o copiado e colado o endereço - um conjunto de letras e números complexo que geralmente supera a casa dos 40 dígitos - para realizar a transferência de 2.929 BNBs, a criptomoeda nativa da rede blockchain BNB Chain. Porém, ele notou que os fundos enviados não chegaram aonde deveriam.

Foi então que, ao investigar a movimentação, ele percebeu que havia separado o endereço de carteira errado. Em seguida, ele também percebeu que a carteira original que continha os ativos estava recebendo pequenas transferências de outras criptomoedas vindas de um endereço semelhante ao que ele tinha na Binance.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Golpe do endereço envenenado

Nesses casos, o golpe do endereço envenenado busca criar esse histórico de transferências contando com o fato de que a maioria dos investidores verifica apenas os primeiros e os últimos dígitos do endereço de carteira, ignorando os dígitos intermediários.

Com isso, é possível induzir o investidor a selecionar o endereço usado no golpe achando que ele é o destinatário correto. Pelo relato do investidor, esse parece ter sido o caso envolvendo a perda milionária de criptomoedas. Uma vez que a transferência é feita, ela não pode ser transferida.

De acordo com a publicação, a vítima achou que as pequenas quantias de criptoativos que estava recebendo poderiam estar sendo enviadas pela própria Binance. Ele afirmou que fez "contato com a Binance pelo suporte e pelo [aplicativo de mensagens] Discord, mas sem sucesso".

Além disso, San Mao comentou que investigou o endereço que recebeu as criptomoedas e descobriu que ele estaria recebendo fundos do misturador de ativos Tornado - que dificulta o rastreamento - e também da própria Binance. Em seguida, ele disse que algum funcionária da empresa poderia estar envolvido no golpe, sem apresentar provas.

(1/3)Being phished https://t.co/xNA9bms69H for 2929 bnb. I sent 2929 bnb to 0x314a5aae2040B39a7ee7f9fb8918153e1d8936De, which is similar to my binance deposit address 0x314a....936De @cz_binance ,@binance @zachxbt @WagameEth — san mao (@sanmao32) October 8, 2023

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok