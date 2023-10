Mercado de ativos tokenizados vai valer US$ 10 trilhões até 2030, projeta estudo

Um relatório divulgado na última terça-feira, 17, pela gestora de ativos digitais 21.co projeta que o mercado de tokenização de ativos tradicionais da economia deverá crescer intensamente nos próximos anos, podendo chegar a uma capitalização total de US$ 10 trilhões até o fim de 2030.

Na visão dos analistas da empresa, "a convergência entre classes de ativos cripto e tradicionais, incluindo moedas fiduciárias, ações, títulos governamentais e imóveis, está experimentando um crescimento sem precedentes", o que indica um futuro positivo para esse mercado.

O levantamento traça dois cenários para o segmento de tokenização: no primeiro, mais pessimista e envolvendo uma adesão menor de grandes empresas, esse mercado chegaria a valer US$ 3,5 trilhões até 2030. Já no segundo caso, mais otimista, o valor chegaria a US$ 10 trilhões.

Para a 21.co, a tokenização representa o caminho para a convergência entre os criptoativos e as finanças tradicionais, impulsionando uma "mutação" do mercado cripto a partir da entrada de instituições tradicionais, que estão explorando a tecnologia blockchain e criando produtos a partir disso.

"Cripto está migrando do frenesi para a sinergia. Através desta transição, o mercado cripto vai se integrar cada vez mais ao software financeiro existente e trará RWAs para a rede por meio de tokenização", aposta a empresa. A sigla RWA se refere aos ativos do mundo real tokenizados.

Crescimento da tokenização

A avaliação atual da 21.co é que o mercado de ativos tokenizados vale atualmente cerca de US$ 116 bilhões, com a Ethereum concentrando US$ 60 bilhões em ativos. Ou seja, o crescimento previsto pode ser de mais de 100 vezes até 2030, considerando o cenário mais otimista.

Para a gestora, os "dólares digitais" - ou seja, stablecoins pareadas à moeda norte-americana - são o "primeiro caso de implementação bem-sucedida da tokenização", e por isso correspondem a 97% desse mercado atualmente. Mas a tendência é que outros usos ganhem cada vez mais espaço.

Um deles é a tokenização de títulos públicos. A 21.co destaca que os títulos de dívida pública dos Estados Unidos tokenizados cresceram mais de 450% em 2023, apoiados no interesse de investidores devido ao ciclo de alta de juros nos EUA, que impulsionou o rendimento.

Apesar do cenário favorável, o relatório aponta que restrições de regulação, falta de processos padronizados e o cenário socioeconômico são os principais desafios que o mercado de ativos tokenizados precisará enfrentar para crescer, o que deve determinar se a realidade em 2030 será mais próxima do cenário pessimista ou do otimista.

