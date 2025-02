Investidor lucra mais de R$ 500 milhões com criptomoeda de Donald Trump

Um investidor desconhecido chamou a atenção do mercado ao conseguir lucrar mais de US$ 100 milhões (R$ 569 milhões, na cotação atual) após investir US$ 1 milhão na criptomoeda meme oficial do presidente dos Estados Unidos Donald Trump. A operação foi revelada na última terça-feira, 18.

As movimentações do investidor foram identificadas pela empresa de análise de blockchain Bubblemaps. As investigações da companhia apontaram que o lucro pertenceria a uma conta com o pseudônimo Naseem, mas não há muitas informações sobre o investidor.

De acordo com a Bubblemaps, Naseem teria realizado um "sniping" envolvendo a criptomoeda de Trump, lançada em 17 de janeiro. A prática ocorre quando um investidor acumula uma quantidade relevante da criptomoeda e então vende os ativos quando os preços estão elevados, geralmente pouco depois do lançamento do token.

A prática de sniping tem como principal dificuldade o timing do momento de compra e de venda, exigindo uma grande velocidade para conseguir acumular os ativos no início da negociação em um preço baixo e então para vendê-los em um momento de auge de alta.

A compra inicial da criptomoeda de Trump teria envolvido nove endereços diferentes de carteiras digitais que foram identificadas e conectadas pela Bubblemaps. A companhia chegou a entrar em contato com Naseem para que ele falasse sobre o investimento.

Ele foi questionado especificamente sobre a possibilidade de ter cometido insider trading, ou seja, ter tido acesso a informações privilegiadas sobre o ativo e o seu momento de lançamento para conseguir comprar e vender as criptomoedas no momento ideal. Ele negou a possibilidade.

Naseem explicou que conseguiu obter o montante considerável de tokens após pagar US$ 84 mil para ter prioridade no processamento do seu investimento. Ele revelou ainda que estava monitorando blockchains quando identificou movimentações que indicavam o lançamento do token um dia antes da estreia.

A Bubblemaps destacou que Naseem possui um histórico de sniping envolvendo outros projetos, o que reforça as alegações do investidor. Entretanto, o caso também ilustra a dificuldade e o grau de dedicação e esforço necessários para ter uma lucratividade mais relevante com esses ativos.

