Zelensky afirma que Trump quer ficar com 50% dos recursos naturais da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quarta-feira que os Estados Unidos pediram para ficar com 50% dos recursos naturais ucranianos, sem oferecer garantias por escrito sobre segurança ou continuidade do apoio ao país.

“O documento não era claro. Era claro apenas em uma coisa: que tínhamos que dar 50% de tudo o que estava especificado no documento”, disse Zelensky durante uma entrevista coletiva em Kiev, referindo-se a um rascunho preparado por Washington.

Sem garantias de segurança

Zelensky destacou que a proposta americana não mencionava garantias de segurança em troca da cessão dos recursos, como Kiev esperava.

O documento foi apresentado ao presidente ucraniano na semana passada pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, durante sua visita à Ucrânia. Segundo fontes com acesso ao rascunho, os EUA solicitaram o compartilhamento de metade das terras raras e outros recursos naturais ucranianos.

O líder ucraniano afirmou ainda que está disposto a tornar público o conteúdo da proposta, mas fez uma ressalva:

“Não acho que isso ajudará nossas relações”, declarou Zelensky, de acordo com a agência estatal ucraniana Ukrinform.

A ideia de que a Ucrânia deveria oferecer recursos naturais em troca da ajuda militar e financeira americana foi mencionada pelo próprio Donald Trump logo após assumir a presidência dos EUA.

Segundo Trump, Washington deveria se beneficiar do equivalente a US$ 500 bilhões em recursos ucranianos como compensação pelo apoio prestado ao país.

Contestação dos números sobre a ajuda militar

Na mesma entrevista, Zelensky contestou os valores mencionados por Trump sobre o montante total da ajuda americana à Ucrânia.

“Precisamos esclarecer esses números. Infelizmente, eles não correspondem à realidade. A guerra nos custou US$ 320 bilhões; US$ 120 bilhões foram cobertos pelos contribuintes ucranianos, e US$ 200 bilhões foram fornecidos pelos EUA e pela União Europeia (UE), principalmente em ajuda militar”, afirmou o presidente.

Ele detalhou ainda que, do total fornecido pelos EUA, US$ 67 bilhões foram destinados à assistência militar, enquanto US$ 31,5 bilhões foram direcionados ao orçamento ucraniano como ajuda direta.

A controvérsia sobre a proposta americana pode impactar a relação entre os dois países e influenciar futuras negociações sobre o apoio dos EUA à Ucrânia.