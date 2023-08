Investidor lucra 900% em um mês com criptomoedas meme

Um investidor desconhecido decidiu lucrar com uma estratégia ousada e bastante arriscada: concentrar seus investimentos nas chamadas criptomoedas meme. E, até o momento, o resultado tem sido positivo. Em 35 dias, seu portfólio cresceu dez vezes, saindo de US$ 52 mil para US$ 531 mil, com um crescimento de mais de 900%.

No dia 20 de julho, esse investidor usou US$ 51,3 mil para comprar a criptomoeda meme MOG, e a vendeu poucos dias depois para duplicar seu capital. O investidor, no entanto, ainda não tinha desistido de negociar o token, e comprou mais unidades ainda em julho. O resultado foi um lucro de quase 800%, após vender 90% de seu saldo.

Outro ativo utilizada na estratégia foi o SPX6900, através da qual ele obteve US$ 10 mil de lucro com negociações executadas ainda nesta semana. Já em sua operação com o ativo BPD, porém, o investidor foi vítima do caráter arriscado desse mercado de criptomoedas meme.

Após comprar US$ 23 mil do token, o investimento passou por uma valorização de dez vezes em apenas um dia. O investidor, contudo, não vendeu o seu saldo, e o token derreteu 90% logo após atingir seu pico, o deixando no prejuízo.

Mesmo com a perda, o investidor ainda tinha outras posições em diferentes criptomoedas meme, sendo a DMT uma delas. Em 4 de julho, a carteira analisada comprou US$ $96.864 do token e, em 20 de agosto, vendeu o saldo por US$ 194,7 mil. Apesar dos lucros, o usuário do Twitter que identificou o investidor pontuou que ele realizou muitas operações que resultaram em prejuízos. Em seu pico, o total mantido na carteira chegou a quase US$ 570 mil.

Riscos das criptomoedas meme

No dia 15 de agosto, o bitcoin chegou às suas mínimas históricas de volatilidade. A situação da maior criptomoeda em valor de mercado se estende ao restante dos criptoativos, que exibem baixa liquidez. Como resultado, alguns investidor buscam por lucros no curto prazo e recorrem às criptomoedas meme, ativos criados sem valor intrínseco e que se associam a memes para atrair investidores.

Por não possuírem fundamentos, torna-se difícil prever como uma criptomoeda meme vai se comportar no mercado, e quando ela vai perder valor, seja pela saída dos investidores, por um golpe aplicado pelos fundadores ou por uma invasão no seu contrato inteligente.

Embora apresentem lucros exorbitantes em curtíssimas janelas de tempo, é importante ter em mente que muitas dessas criptomoedas meme estão ligadas a investidores que sabem o prazo de validade do ativo e vão obter lucros antes que tudo desabe. Nesse caso, investidores desavisados buscando especular servirão de liquidez. Como mostrado no caso relevado, basta um atraso de alguns instantes para que todo o portfólio derreta ao negociar esses ativos.

