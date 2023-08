Queda do bitcoin vai acabar e ativo pode chegar a US$ 140 mil, diz executivo

O experiente investidor Dan Morehead, atual CEO da empresa de investimentos Pantera Capital, acredita que o atual cenário de queda e lateralidade enfrentado pelo bitcoin deverá durar pouco, dando lugar a um ciclo de alta que pode levar o ativo à casa dos US$ 140 mil até 2025.

"Existe um limite para até quando os mercados poderão continuar em queda", argumentou Morehead em uma carta a investidores. Ele destacou que o bitcoin enfrenta atualmente um dos períodos de retorno mais negativos de sua história, mas que isso deve acabar em breve.

Por trás dessa lógica, o executivo citou diversos acontecimentos positivos para o mercado cripto. Entre eles, estão a vitória parcial da Ripple em um caso aberto pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC, e os "apoios" de grandes gestoras, incluindo a BlackRock, com seus pedidos para lançar ETFs de preço à vista de bitcoin.

Entretanto, o que deixa Morehead mais otimista é o chamado halving do bitcoin, previsto para ocorrer em abril de 2024. O evento marca a redução pela metade na quantidade do ativo que é desbloqueado pelo processo de mineração, e tradicionalmente antecedeu ciclos de alta.

"Se a demanda por bitcoins permanecer constante e a oferta de novos bitcoins for reduzida pela metade, isso forçará o aumento do preço", argumenta o executivo. Nesse sentido, ele acredita que o ativo ainda terá preços baixos neste ano, mas deve chegar a US$ 35 mil em abril de 2024 e rondar os US$ 150 mil em 2025.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Efeitos do halving

Ele destacou que a criptomoeda "historicamente atinge seu preço mais baixo 477 dias antes do halving, subindo logo em seguida e depois explodindo de preço. As altas pós-halving duraram em média 480 dias – desde o halving até o pico do próximo ciclo de alta".

"Ao longo dos anos, salientamos que o halving é um grande acontecimento – mas que leva anos para se concretizar", ponderou o executivo. Ou seja, a criptomoeda não deve ter um grande impulso de valorização imediatamente, mas sim nos meses subsequentes.

Na visão de Morehead, o bitcoin atingiu o seu preço mais baixo do ciclo em novembro de 2022, quando foi prejudicado pela quebra da FTX. Ou seja, o ativo ainda pode ter quedas e volatilidade, mas não deve mais voltar para aquele patamar. Ele destaca que, no momento, a cotação da criptomoeda supera a projeção da Pantera em 7%, mesmo em um cenário mais adverso.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok