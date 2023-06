Inteligência artificial é responsável por quase 4 mil demissões nos EUA

A inteligência artificial vem ganhando cada vez mais atenção não apenas das pessoas, mas também de empresas, graças à popularidade de ferramentas como o ChatGPT. E seus impactos no mundo do trabalho estão começando a ficar mais claros, com a tecnologia aparecendo pela primeira vez entre as causas de demissões nos Estados Unidos.

Um relatório produzido mensalmente pela empresa Challenger, Gray & Christmas reúne os motivos citados por empresas ao demitir os seus funcionários, e a inteligência artificial foi citada em maio pela primeira vez no relatório. Segundo as empresas, foram 3,9 mil demissões atribuídas à tecnologia.

Apesar da novidade, a IA está longe de ser a principal causa para as demissões. O motivo mais citado em maio foram as condições de mercado, com 14,6 mil demissões ligadas a ela, seguida por cortes de custo (8 mil), fechamento de empresas (19,5 mil) e reestruturações (5,2 mil).

Mesmo assim, o novo dado deve alimentar os debates sobre usos de inteligência artificial, em especial as generativas, que conseguem ser usadas para criar conversas, textos, imagens e áudios. Para especialistas, há chances de que essas ferramentas comecem a ser usadas para substituir atividades, e até trabalhos.

Como a inteligência artificial vai mudar o seu trabalho?

A capacidade da inteligência artificial substituir empregos de humanos tem sido fonte de grande debate nos últimos meses. Para o cientista americano Ben Goertzel, a tecnologia "poderá substituir "até 80%" dos empregos. Na visão dele, porém, isso "é algo bom".

"Não a vejo [IA] como uma ameaça, mas sim como um benefício. As pessoas poderão buscar melhores coisas para fazer, ao invés de passar a vida trabalhando (...) Praticamente, todas as tarefas administrativas poderão ser automatizadas. O problema que vejo é o período de transição, quando as inteligências artificiais começarem a tornar obsoleto um trabalho atrás do outro (...) Não sei como resolver esses problemas sociais", comentou Goertzel.

O tema também fez parte de um podcast do Future of Money com Gustavo Mee, que é especialista em inteligência artificial. Na entrevista, Mee falou sobre o futuro da tecnologia e seus possíveis impactos na economia. Confira:

