IA para agricultura: oportunidade ou desafio?

Quase uma década atrás, o renomado físico teórico britânico Stephen Hawking afirmou em uma entrevista à BBC que "o desenvolvimento da inteligência artificial completa poderia significar o fim da raça humana", citando o potencial da IA de se redesenhar em velocidade exponencial enquanto a evolução humana progride em um ritmo “biológico” muito mais lento.

A noção de um cenário apocalíptico apresentado por um conflito “homem versus máquina” remonta ainda mais à década passada. Já em 1968, a obra-prima de ficção científica de Stanley Kubrick, "2001: Uma Odisséia no Espaço", previa um cenário de máquinas dominando a Terra na virada do século, que felizmente não se concretizou.

De fato, a ausência de processamento computacional adequado tem sido historicamente a principal restrição para alcançar a inteligência artificial "completa". No entanto, agora com a ajuda da própria IA, não há razão para que o poder da computação também não possa crescer exponencialmente no futuro próximo.

O cientista da computação e futurista americano Ray Kurzweil prevê que a IA atingirá capacidades de nível humano por volta de 2029 e, até 2045, a inteligência da máquina terá aumentado um bilhão de vezes em relação aos níveis atuais.

Perdas de emprego?

Embora seja improvável a possibilidade de as máquinas dominarem o mundo, o potencial da tecnologia de IA para substituir milhões de trabalhadores em muitos setores da economia é uma realidade. Ainda que o fenômeno do deslocamento de empregos devido ao avanço tecnológico não seja novo e aconteça desde a era industrial, nada do que aconteceu até agora será tão rápido ou perturbador para o ambiente de trabalho quanto a atual onda de mudanças.

A Inteligência Artificial é categorizada como “General Purpose Technology" (GPT) ou, em português, uma espécie de "Tecnologia de Propósito Geral" , pois tem um amplo impacto em todos os setores, revolucionando a vida doméstica e as operações comerciais. Outros GPTs importantes ao longo da história foram o motor a vapor, a energia elétrica e a tecnologia da informação (TI).

Em termos de perdas de empregos, o impacto da revolução industrial e da mecanização no setor agrícola foi particularmente significativo. Em 1850, a agricultura representava 60% da força de trabalho dos EUA, em comparação com apenas 1,3% hoje.

Em termos de impacto sobre empregos, a IA pode ser mais devastadora ainda para muitos trabalhadores. Segundo estimativas do banco de investimentos Goldman Sachs, mais de 300 milhões de empregos podem ser perdidos ou rebaixados devido à inteligência artificial nos próximos anos.

No entanto, nem todos os setores serão afetados igualmente. A IA tende a impactar mais os trabalhos realizados no espaço digital, o que abrange uma parcela significativa dos trabalhadores de colarinho branco. Por outro lado, o trabalho manual, ou físico, é esperado que permaneça praticamente inalterado, pelo menos no futuro próximo, o que é uma ótima notícia para os agricultores.

Uma ferramenta poderosa para o agro

Além de não ter um impacto significativo no emprego agrícola, a IA pode muito bem se tornar uma das tecnologias mais marcantes para a eficiência do setor desde a revolução industrial. A mecanização tornou a agricultura muito mais escalável e econômica, reduzindo a necessidade de trabalho físico, mas não contribuiu para lidar com os riscos e incertezas associados à agricultura. É aqui que reside a força da IA: sua capacidade de processar dados e fornecer insights ideais em milissegundos.

A vida diária na agricultura gira em torno da tomada de decisões, muitas vezes confiando na intuição e no instinto. No entanto, essas decisões podem ser caras e potencialmente prejudiciais para a subsistência do agricultor. O surgimento de inúmeras ferramentas de assistência digital em outros setores, como Harvey.ai para assistência jurídica e mem.ai para gerenciamento de dados, indica que não demorará muito para vermos o surgimento de um assistente agronômico digital. E, na maioria dos casos, essa ferramenta digital não substituirá os trabalhadores, principalmente para pequenos e médios agricultores, que tomam a maior parte dessas decisões por conta própria.

Ao permitir uma melhor tomada de decisão com base em dados de difícil acesso, como custos de insumos, identificação de pragas e doenças, opções de prevenção e tratamento, manejo de culturas, momento ideal para venda e muito mais, a IA tem o potencial de aumentar significativamente a eficiência, produtividade, e rentabilidade para os agricultores. Além disso, pode contribuir para a utilização eficiente de recursos naturais como água e energia, promovendo assim um setor agrícola mais sustentável.

Considerando que a maioria dos agricultores já tem acesso a telefones celulares, a perspectiva de um aplicativo digital com IA que auxilie nas decisões agrícolas pode não estar muito distante e tem o potencial de se tornar a ferramenta agrícola mais poderosa desde a invenção do trator.