Iniciante em cripto? 5 passos para começar com o pé direito

O bitcoin acaba de bater mais um recorde de preço, e essas máximas costumam servir como catalisadores para a chegada de uma nova onda de investidores.

Na quinta-feira, 7, a moeda alcançou o seu maior valor de todos os tempos, ou All-Time High (ATH), a US$ 76.943, segundo o CoinMarketCap.

Os principais impulsionadores dessa marca histórica foram a vitória do candidato pró-cripto nas eleições presidenciais dos EUA, Donald Trump, e o anúncio do Fed, banco central americano, de mais um corte nos juros, de 0,25 ponto percentual.

Enquanto o bitcoin batia recorde de preço, os ETFs de bitcoin à vista também registraram a maior entrada em um único dia, ao captar mais de US$ 1,3 bilhão.

Se você tinha alguma dúvida sobre estarmos ou não em um ciclo de alta, aí está a sua resposta. Um cenário positivo como esse é um verdadeiro ímã para iniciantes.

Por isso, dedico a minha coluna da semana a ajudar os marinheiros de primeira viagem. Elaborei um guia com cinco passos essenciais para entrar neste mercado com o pé direito.

1. Controle as emoções e resista o hype

O passo determinante para o sucesso como investidor é aprender a dominar as próprias emoções. Quando a gente começa a pesquisar sobre criptomoedas, encontra todo tipo de história de pessoas que ficaram milionárias do dia para a noite e notícias sobre valorizações explosivas, de 1.000%, 2.000% e por aí vai. Isso gera um sentimento de euforia e o risco de perdermos o senso crítico aumenta.

Começar no mercado cripto movido pela ânsia de ficar rico em alguns dias ou semanas não passa de uma grande armadilha.

Digo isso de experiência própria. Quando comecei a investir, em 2017, eu tinha essa mentalidade torta e fiz o que muitos iniciantes fazem: investi um valor significativo de uma vez só, sem ter um conhecimento profundo da dinâmica do mercado.

Imaginem: eu vendi meu carro, investi o dinheiro seguindo a orientação de um amigo que também era iniciante, e acabei perdendo tudo em uma pirâmide financeira. Aquela euforia inicial me fez ignorar os riscos, e essa experiência me trouxe um aprendizado importante sobre não deixar a ganância me guiar.

Eu entrei com a motivação errada e precisei reavaliar tudo o que eu estava fazendo. Foi quando eu decidi, de fato, estudar sobre ativos digitais usando o restante do capital que eu tinha.

É normal ter vontade de ganhar dinheiro, mas esse desejo deve vir acompanhado da mentalidade certa, alinhada com a expectativa de que ganhos significativos vêm com o tempo.

2. Defina um horizonte de tempo realista

O investidor precisa ter clareza sobre o horizonte de tempo do investimento. Ou seja: quanto tempo está disposto a esperar pelos resultados?

Se você chega com o objetivo de multiplicar seu dinheiro em dois ou três meses, a chance de se frustrar é muito alta. A impaciência pode levar a decisões precipitadas.

É comum, nas minhas redes sociais, me perguntarem se uma moeda específica vai dobrar de valor em uma semana ou em um mês. Esse tipo de expectativa está fora da realidade para o mercado cripto, que depende de inúmeros fatores para se concretizar.

No mercado financeiro tradicional, os investimentos rendem uma média de 10% ao ano. Já no mercado cripto, o potencial de retorno é muito maior, mas exige planejamento e paciência.

Vamos pegar o exemplo do bitcoin. Em outubro de 2023, ele valia cerca de US$ 28.000 e, em outubro deste ano, estava valendo US$ 68.000, ou seja, mais do que dobrou em um ano. Esse tipo de crescimento é muito interessante para quem espera e entende que o mercado se valoriza ao longo dos anos.

Eu comprei minha última leva de bitcoin a US$ 15.700 em um dos fundos de preço que aconteceram em 2023, mais especificamente em janeiro. Agora, o bitcoin acaba de bater na casa dos US$ 76.900: estamos falando de uma multiplicação de quase 5 vezes em 22 meses.

Meu conselho é: estabeleça um horizonte de tempo de um, dois ou até três anos, no mínimo, e não se deixe levar pela ansiedade. O potencial de valorização está lá, mas os ganhos expressivos só vêm para aqueles que têm paciência e uma mentalidade de longo prazo.

3. Faça seu 1º investimento

Para dar os primeiros passos no mercado cripto, você vai precisar abrir uma conta em uma corretora confiável. Existe um monte de corretoras no mercado, cada uma com suas vantagens e desvantagens, por isso é importante pesquisar bastante.

Mas o processo de abertura é simples: basta acessar o site da corretora que você escolheu, solicitar abertura de conta, preencher seus dados e, após a aprovação, você estará pronto para fazer sua primeira compra.

Com valores pequenos, como R$50, você já consegue comprar frações de criptomoedas e experimentar o mercado. Um dos aspectos interessantes das criptos é que elas são divisíveis, ou seja, para ter bitcoin não precisa comprar um bitcoin inteiro, por exemplo. Dá para começar com satoshis, como são chamadas as pequenas frações do bitcoin, e ir acumulando aos poucos.

A minha sugestão é iniciar com um valor que esteja disposto a perder. Esse primeiro investimento serve mais para você se familiarizar com o mercado e entender como ele funciona na prática. A partir desse primeiro contato, vá aumentando sua exposição gradativamente.

4. Armazene seus ativos com segurança

Depois de comprar seus primeiros ativos digitais, é hora de entender como protegê-los. Os roubos de criptomoedas são um problema sério no mercado e se intensificam durante o ciclo de alta. Ter uma wallet (ou carteira digital) é essencial para armazenar seus ativos de forma segura.

Quando você compra criptos em uma corretora, elas ficam sob a custódia da própria corretora. No entanto, para maior segurança, é recomendável transferir essas moedas para uma wallet privada.

Existem diferentes tipos de wallets: hot wallets, que são conectadas à internet, e cold wallets, que são offline e oferecem uma camada extra de segurança.

Se você está começando, uma hot wallet como a Exodus, pode ser uma boa opção. Ela é fácil de usar, tem uma interface intuitiva e permite visualizar seus ativos de forma clara.

Minha recomendação é que você inicie com um valor pequeno e faça algumas transferências da corretora para a wallet para entender o processo de envio e recebimento de moedas. Assim, você evita erros que poderiam resultar em perda de dinheiro. Quando estiver confortável com o processo, poderá investir valores maiores.

5. Aprenda com a experiência

A pressa é inimiga do investidor, então vá devagar. Antes de fazer grandes aportes, é fundamental praticar. Ao invés de investir uma quantia alta logo de cara, trabalhe com valores menores, o suficiente para entender como o mercado funciona e não comprometer as suas finanças.

Com R$ 50, por exemplo, você pode fazer pequenos investimentos e usar esse valor como um “dinheiro de teste”. Ao longo desse processo, vai aprender como funcionam as corretoras, as taxas de transação, como comprar e vender, como transferir para uma wallet, entre outros detalhes. Com a prática, vai ganhando confiança aos poucos.

A realidade é que não existe atalho. Aquela história de acertar uma moeda específica e ficar milionário é a exceção, e não a regra. Trabalhar com valores baixos no início dá ao investidor a liberdade para errar e aprender com esses erros, sem comprometer seu capital. Com o tempo, você estará mais preparado para aumentar seus aportes e operar de forma mais segura. Como eu costumo dizer, o mercado cripto recompensa os pacientes.

