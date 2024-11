Bitcoin continua “disparada pós Trump” e chega perto de US$ 77 mil com corte de juros nos EUA

O bitcoin e as principais criptomoedas tiveram uma semana agitada. Com a evolução de Donald Trump na apuração de votos para presidência nos Estados Unidos, a maior criptomoeda do mundo deu início a um ciclo de máximas históricas consecutivas. Até o momento, já foram quatro, a última logo após a decisão do banco central norte-americano para cortar a taxa de juros do país.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 76.058, com alta de 1,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Ainda na última quinta-feira, 7, o bitcoin chegou a atingir a cotação de US$ 76.943, sua nova máxima histórica.

Corte nos juros

O recorde de preço foi logo após o anúncio do Federal Reserve, banco central dos EUA, de que iria realizar mais um corte de 0,25% na taxa de juros do país. A última quinta-feira, 7, foi marcada pela reunião mensal do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), que decide a política monetária norte-americana. Historicamente, cortes na taxa de juros dos EUA são positivos para o apetite ao risco do investidor de criptomoedas.

“O combo de queda na taxa de juros e Trump eleito trouxe muito otimismo para o mercado e podemos ver isso claramente não só pela renovação das máximas do bitcoin e do S&P 500, mas também pela queda fortíssima do VIX, o ‘índice do medo’. Provavelmente estamos diante de um ‘ralli de natal’ nos mercados em busca de novas máximas”, disse Fernando Pereira, analista da Bitget.

