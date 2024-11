"Bitcoin não tem partido": perspectivas de crescimento e regulação com a vitória de Trump

No mercado financeiro não tem outro assunto: o bitcoin atingiu máximas históricas por três vezes consecutivas em apenas um dia. A vitória de Donald Trump nos Estados Unidos está diretamente ligada ao atual preço do ativo e perspectivas do setor para 2025. Contudo, de acordo com especialistas, as análises curtoprazistas não são as ideais, é preciso olhar para o longo prazo quando se trata de investimentos.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Por isso, o podcast do Future of Money desta semana recebe um time de peso para debater os próximos passos da indústria cripto. Lucas Josa, Matheus Parizotto e Gabriel Rubinsteinn, do time da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, são os convidados de Mariana Maria para comentar um dia histórico para o mercado.

Se preferir, nos acompanhe no Spotify:

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok