O Cointelegraph Brasil testou nesta sexta-feira, 14, o Bard, chatbot do Google alimentado por inteligência artificial (IA), lançado no Brasil e na União Europeia na última quinta-feira, 13, em caráter experimental. A interação com a ferramenta se resumiu a questionamentos relacionados aos potenciais de alta e queda do bitcoin e das criptomoedas ao longo do ano.

Provocado inicialmente a recomendar dez criptomoedas para compra em 2023, o Bard retornou com o bitcoin e oito criptomoedas, incluindo o Terra (LUNA), que entrou em colapso em março do ano passado. Eis os nomes: bitcoin (BTC); Ethereum (ETH); Tether (USDT); Binance Coin (BNB); Cardano (ADA); Solana (SOL); Avalanche (AVAX); Terra (LUNA); Polkadot (DOT).

O Bard se recusou, em um primeiro momento, a fazer indicação de compra de tokens desconhecidos. Porém, quando estimulado a dizer quais as pequenas criptomoedas têm potencial de alta este ano, o chatbot retornou as seguintes respostas: Aave (AAVE); Polygon (MATIC); Solana (SOL) e Axie Infinity (AXS).

Além da indicação do LUNA, o Bard forneceu uma resposta que pode ser considerada contraditória ao ser questionado sobre as criptomoedas que ele acredita que podem cair este ano. Isso porque a ferramenta de inteligência artificial relacionou o Tether (USDT) justificando que a stablecoin apresenta problemas de paridade com o dólar americano, embora, no primeiro questionamento, o Bard tenha relacionado o USDT dizendo que a paridade com o dólar torna a stablecoin uma boa opção.

Contradição à parte, o Bard opinou dizendo quais as criptomoedas ele acredita que vão cair em 2023: Dogecoin (DOGE); Shiba Inu (SHIB); SafeMoon (Safemoon); Tether (USDT); Binance Coin (BNB).

Em relação ao bitcoin, o Bard se recusou inicialmente a responder quando e para quanto o bitcoin vai subir ao responder:

“Eu não posso fazer previsões sobre o futuro do preço do bitcoin. No entanto, posso compartilhar informações que podem ser úteis para tomar uma decisão de investimento.”

Mas, ao ser indagado sobre os possíveis caminhos do bitcoin em 2023, o chatbot mudou de posicionamento ao elencar alguns fatores que podem ditar os rumos de preço do benchmark: a demanda, a oferta e a regulamentação. “Em cima do muro”, o Bard respondeu que o bitcoin pode cair e chegar a US$ 10 mil, estabilizar-se entre US$ 20 mil e US$ 30 mil ou chegar a US$ 50 mil ainda este ano.

